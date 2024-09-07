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В ЕР поддержали идею запретить мигрантам перевозить семьи в Россию

Глава фракции «ЕР» в Госдуме поддержал идею ЛДПР, заявив, что «это запрос наших избирателей». При этом в конце августа он говорил, что Россия не может запретить въезд родственникам мигрантов, отмечая, что «нам не хватает людей»
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / ТАСС

Предложение ЛДПР запретить трудовым мигрантам перевозить семьи в Россию «заслуживает особого внимания», заявил глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

Запрет предлагается установить для членов семьи иностранного гражданина, «временно прибывшего на территорию России, который является низкоквалифицированным специалистом и осуществляющим трудовую деятельность» в стране. «Это запрос наших избирателей», — заявил Васильев и добавил, что депутаты «продолжат работу над законодательным регулированием этого важного вопроса».

При этом в конце августа Васильев говорил, что Россия не может запретить въезд в страну для семей мигрантов, и отмечал, что «нам не хватает людей сегодня».

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

ЛДПР подготовила проект в середине августа. Авторы заявили, что в случае принятия закона наличие трудового договора или патента у иностранца перестанет быть основанием для переезда в страну его семьи. 4 сентября спикер нижней палаты Вячеслав Володин сообщил, что в законодательстве есть пробел, который позволяет «низкоквалифицированным кадрам, мигрантам» привозить с собой близких, и депутаты обсуждают вопрос.

Володин не пояснил, кого имеет в виду под низкоквалифицированными кадрами. В Минтруде летом 2023 года заявляли, что мигранты в России в первую очередь востребованы в сфере обслуживания, а также «в квалифицированной рабочей силе в сфере промышленности и строительстве». В Общероссийском классификаторе занятости есть понятие «неквалифицированные рабочие», в эту категорию включены уборщики лестничных площадок, мусоропроводов и дворники, неквалифицированные работники сферы ЖКХ, работники по сбору мусора, уличные торговцы и т.д.

Российские власти начали ужесточать риторику в отношении мигрантов после теракта в «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли более 140 человек, еще свыше 500 пострадали: в частности, в конце июля депутаты «Справедливой России — За правду» подготовили законопроект, который запрещает мигрантам работать в сферах медицины и фармацевтики, школьного и дошкольного образования.

По данным Росстата, в 2023 году в Россию из-за рубежа приехали 560,4 тыс. мигрантов (на 23% меньше, чем годом ранее), чаще всего молодые мужчины из Таджикистана и Киргизии. В МВД сообщили, что в прошлом году в стране находились 3,5 млн легальных трудовых мигрантов, а на незаконных основаниях — 630 тыс. По оценке Минтруда Таджикистана, за первое полугодие 2024-го поток трудовых мигрантов в Россию сократился на 16%, составив около 392 тыс. человек (за аналогичный период 2023 года — 467 тыс. человек).

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
мигранты трудовые мигранты Единая Россия ЛДПР Госдума
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