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Фальков сообщил о низком качестве иностранных студентов в России

Российским вузам необходимо повышать качество набора иностранных студентов, считает министр образования. По его словам, проблемы обычно возникают с платными студентами. В будущем абитуриентов планируют тестировать на русский язык
Фото: Кирилл Чаплинский / ТАСС
Фото: Кирилл Чаплинский / ТАСС

Качество контингента иностранных студентов оставляет желать лучшего, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков на пленарном заседании, посвященном укреплению позиции России в международном образовательном пространстве, прошедшем в пятницу в Высшей школе экономики.

Надо переходить от формального подхода и простого пополнения показателей к содержательной работе, указал министр. «Лучше не выполнить показатели, но взять тех, кто действительно мотивирован на получение высшего образования, кто хочет учиться в России, кто приезжает сюда для учебы в университете», — сказал Фальков, передает корреспондент РБК.

Министр отметил, что трудности возникают обычно с иностранными студентами, которые обучаются в России на платной основе.

По данным Минобрнауки, в 2024 году в России обучались более 395 тыс. иностранных студентов. Это на 12% больше, чем в 2023 году. 76,7% — это приезжие из стран СНГ, Китая и Индии. Согласно указу президента, к 2030 году количество иностранных студентов в российских вузах должно составлять минимум 500 тыс. человек.

Фальков сообщил, что министерство совместно с Минцифры планирует создать единый цифрой профиль иностранного студента, где будет содержаться вся информация об обучающемся. В профиль будут включать данные о зачислении, успеваемости, наличии регистрации, академических отпусках, стажировках и трудовой деятельности. По словам министра, это позволит «лучше понимать образовательные траектории иностранных студентов».

Также министерство прорабатывает законодательные изменения для введения тестирования иностранных студентов на знание русского языка по аналогии с тем, которое заработает для иностранных школьников с 1 апреля этого года. «Базой для такого экзамена может стать уже существующий тест на русский язык как иностранный», — отметил министр. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в конце прошлого года сообщал, что соответствующий приказ уже подписан, а изменения вступят в силу с апреля 2026 года.

В марте в Северо-Кавказском федеральном институте в Ставрополе студенты из Туркмении пытались устроить протест из-за отчисления в связи с плохим знанием русского языка. Их задержала полиция. Семеро иностранцев получили за организацию акции административный арест на десять суток.

Как сообщил РБК заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский, для того, чтобы разобраться в произошедшем, в СКФУ будет создана комиссия. «Те, кто учиться не хотят, не могут или не собирались даже, а просто прикрываются статусом студента, безусловно, будут отчисляться. Более того, необходимо разобраться с тем, как они вообще были зачислены. Сформируем для этого соответствующую комиссию. По предварительным данным, подавляющее большинство этих студентов обучалось на коммерческой основе», — заявил РБК Могилевский.

Он отметил, что случай ставропольского университета должен указывать руководству вузов на необходимость более строгого подхода к отбору иностранных абитуриентов. «В последние годы количество студентов из-за рубежа в российских вузах серьезно выросло. Университетам необходимо ответственно подходить к качеству их подготовки и отбирать людей, способных учиться», — добавил Могилевский.

В конце 2024 года у департамента внешних связей для иностранных студентов Казанского федерального университета произошла массовая драка. По данным МВД, все началось с конфликта двух мужчин, который перерос в массовую потасовку. Их задержали. Региональный СК возбудил уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК): один из дерущихся иностранцев схватил полицейского за форму и оттолкнул от себя.

Посол Ирана в России Казема Джалили заявил, что среди задержанных были студенты из Ирана. Он в том числе указал на «неподобающее отношение к иранским студентам в Казани».

В Минобрнауки заявляли, что произошедшее не имело политической подоплеки, это был «бытовой инцидент», а руководство вуза его «оперативно урегулировало».

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Маргарита Грошева Маргарита Грошева
Минобрнауки иностранцы студенты университеты вузы высшее образование русский язык тестирование Валерий Фальков
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