Бастрыкин заявил о необходимости изменить миграционную политику в России
Миграционная политика России нуждается в изменениях, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума.
«Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», — цитирует Бастрыкина «РИА Новости».
На полях форума Бастыркин также назвал число задержанных мигрантов, получивших гражданство России и не желающих встать на воинский учет. По его словам, в ходе рейдов было задержано более 30 тыс. человек, около 10 тыс. мигрантов с российским гражданством стали участниками военной операции на Украине.
Глава СК отметил, что точное число иностранцев, находящихся в России, остается неизвестным. Вместе с тем за 2023 год количество тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России, выросло на 32%, особо тяжких — на 26%, преступлений экстремистского характера — на 147%, связанных с незаконным оборотом наркотиков — на 27%.
Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26–28 июня, его основная тема — «Право как основа глобального равновесия».
Названо количество пострадавших при крушении поезда в Коми
Стала известна вероятная причина аварии с поездом в Коми. Подробности
Видео с места крушения пассажирского поезда
«Он направил автомат на меня». Очевидец рассказал об атаке террористов в Дагестане
Степашин заявил, что российские военнослужащие «подчас побираются»
Финляндия впервые сообщила, что обучала украинских военных на своей территории
ЕС закрыла самую большую лазейку в санкциях против России
Захарова сообщила, что Россия готова восстанавливать дипотношения с Грузией
«Сбер» выведет из обращения карты Maestro. Что это значит
Пошлину на «недружественное вино» предложили повысить. Насколько оно подорожает
ЦБ подумает об ответственности для блогеров за рекламу IPO
В США трансплантировали почку находившемуся в сознании мужчине