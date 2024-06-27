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Политика ,  
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Бастрыкин заявил о необходимости изменить миграционную политику в России

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Миграционная политика России нуждается в изменениях, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин на полях Петербургского международного юридического форума.

«Я полагаю, самое главное — изменить миграционную политику России, точно обосновать необходимость, а может быть, даже вообще сделать так, чтобы внутренние ресурсы решили свои политические, экономические, национальные и другие проблемы», — цитирует Бастрыкина «РИА Новости».

На полях форума Бастыркин также назвал число задержанных мигрантов, получивших гражданство России и не желающих встать на воинский учет. По его словам, в ходе рейдов было задержано более 30 тыс. человек, около 10 тыс. мигрантов с российским гражданством стали участниками военной операции на Украине.

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Глава СК отметил, что точное число иностранцев, находящихся в России, остается неизвестным. Вместе с тем за 2023 год количество тяжких преступлений, совершенных мигрантами в России, выросло на 32%, особо тяжких — на 26%, преступлений экстремистского характера — на 147%, связанных с незаконным оборотом наркотиков — на 27%.

Петербургский международный юридический форум (ПМЮФ) проходит в Санкт-Петербурге 26–28 июня, его основная тема — «Право как основа глобального равновесия».

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Александр Бастрыкин миграционная политика Санкт-Петербург мигранты
Александр Бастрыкин фото

Александр Бастрыкин

председатель Следственного комитета России, генерал юстиции
27 августа 1953 года
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