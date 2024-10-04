Таджикистан заявил о «нарушении прав и свобод» своих граждан в России

Студенты, дети и пожилые из Таджикистана вынуждены часами и днями ждать на границе России позволения въехать, такая тенденция увеличивается, рассказал премьер республики. Москва настаивает, что все действия соответствуют закону

Кохир Расулзода (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Граждан Таджикистана все чаще не пускают в Россию, запрещают въезд либо депортируют из страны «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности», заявил таджикистанский премьер Кохир Расулзода на заседании межправительственной комиссии.

«Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Срок ожидания на въезде в Россию составляет часы и дни, среди задержанных — члены официальных делегаций, студенты, дети и старики, продолжил Расулзода. При этом, отметил он, среди российских компаний растет спрос на таджикских трудовых мигрантов. Премьер призвал принимать «действительно эффективные решения», чтобы укреплять взаимопонимание между двумя странами.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании комиссии заявил, что России нужны трудовые ресурсы, но все должно быть «абсолютно легально». Он отметил, что странам необходимо «расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран», чтобы понимать, кто и как приезжает.

Ужесточение миграционной политики началось весной 2024 года, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. По делу арестовали 18 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана. По подсчетам РБК, в Москве за первое полугодие 2024-го вынесли на 18% больше постановлений по «мигрантским» статьям. Больше всего — в недели после теракта в «Крокусе» и в июне.

Сразу после теракта власти Таджикистана зафиксировали отток мигрантов из России. «Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать», — поделилась весной замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодири. К концу лета отток продолжился на фоне «текущей ситуации и внесения изменений в ряд нормативно-правовых актов Российской Федерации», констатировало министерство.

Вскоре Душанбе призвал сограждан временно не посещать Россию без острой необходимости. МИД республики выражал обеспокоенность из-за массовых отказов во въезде в Россию гражданам Таджикистана.

МИД России объяснял, что правоохранительные ведомства действуют строго в рамках закона и в порядке активизации мер по профилактике терроризма. «Особо подчеркиваем, что такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц», — заверили в ведомстве.

В октябре в Госдуму поступили пять миграционных законопроектов, их планируют принять в течение месяца.

Законодательными инициативами предлагается признать незаконное нахождение в России отягчающим обстоятельством при совершении преступления, а организацию незаконной миграции — особо тяжким преступлением; ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, ужесточить наказание за подделку документов и фиктивную регистрацию, а также запретить посредникам принимать экзамены на знание русского языка.