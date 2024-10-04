 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Таджикистан заявил о «нарушении прав и свобод» своих граждан в России

Студенты, дети и пожилые из Таджикистана вынуждены часами и днями ждать на границе России позволения въехать, такая тенденция увеличивается, рассказал премьер республики. Москва настаивает, что все действия соответствуют закону
Кохир Расулзода
Кохир Расулзода (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Граждан Таджикистана все чаще не пускают в Россию, запрещают въезд либо депортируют из страны «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности», заявил таджикистанский премьер Кохир Расулзода на заседании межправительственной комиссии.

«Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России», — подчеркнул он (цитата по ТАСС).

Срок ожидания на въезде в Россию составляет часы и дни, среди задержанных — члены официальных делегаций, студенты, дети и старики, продолжил Расулзода. При этом, отметил он, среди российских компаний растет спрос на таджикских трудовых мигрантов. Премьер призвал принимать «действительно эффективные решения», чтобы укреплять взаимопонимание между двумя странами.

Вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании комиссии заявил, что России нужны трудовые ресурсы, но все должно быть «абсолютно легально». Он отметил, что странам необходимо «расписать все действия, связанные с обеспечением безопасности двух стран», чтобы понимать, кто и как приезжает.

Хуснуллин пообещал, что в России больше не будет нелегальной миграции
Политика
Фото:Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

Ужесточение миграционной политики началось весной 2024 года, после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», в результате которого погибли 145 человек, еще более 500 пострадали. По делу арестовали 18 человек, в том числе четырех предполагаемых исполнителей — граждан Таджикистана.

По подсчетам РБК, в Москве за первое полугодие 2024-го вынесли на 18% больше постановлений по «мигрантским» статьям. Больше всего — в недели после теракта в «Крокусе» и в июне.

Сразу после теракта власти Таджикистана зафиксировали отток мигрантов из России. «Это, скорее всего, не столько жалобы на притеснения, сколько боязнь наших граждан, паника, многие хотят уехать», — поделилась весной замминистра труда Таджикистана Шахноза Нодири. К концу лета отток продолжился на фоне «текущей ситуации и внесения изменений в ряд нормативно-правовых актов Российской Федерации», констатировало министерство.

Вскоре Душанбе призвал сограждан временно не посещать Россию без острой необходимости. МИД республики выражал обеспокоенность из-за массовых отказов во въезде в Россию гражданам Таджикистана.

МИД России объяснял, что правоохранительные ведомства действуют строго в рамках закона и в порядке активизации мер по профилактике терроризма. «Особо подчеркиваем, что такие шаги носят временный характер и предпринимаются безотносительно к национальной принадлежности въезжающих лиц», — заверили в ведомстве.

Володин призвал не вводить «бабушек в блуд» с мигрантами
Общество
Вячеслав Володин

В октябре в Госдуму поступили пять миграционных законопроектов, их планируют принять в течение месяца.

Законодательными инициативами предлагается признать незаконное нахождение в России отягчающим обстоятельством при совершении преступления, а организацию незаконной миграции — особо тяжким преступлением; ввести внесудебную блокировку сайтов с предложением о предоставлении незаконных услуг в сфере миграции, ужесточить наказание за подделку документов и фиктивную регистрацию, а также запретить посредникам принимать экзамены на знание русского языка.

СМИ узнали подробности отношений Дурова и Болгар

Правительство утвердило праздничные и выходные дни в 2025 году

Бакальчук подал к жене и Wildberries иск на ₽350 млрд

АвтоВАЗ намерен представить в 2025 году минивэн

Падение цен на вторичное жилье замедлилось вдвое

С 1 октября увеличился утильсбор. Что будет с ценами на авто?

«Дом-Книжку» на Новом Арбате признали аварийным

В России из-за неурожая яблок подорожает сидр

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
мигранты Таджикистан нарушение прав
Материалы по теме
В Думу внесли пять законопроектов о миграции
Политика
Яровая призвала проверять детей мигрантов на знание русского перед школой
Общество
МВД раскрыло число отказов мигрантам с документами о знании русского
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,74 (-0,12) Инвестиции, 17:47 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 94,87 (-0,16) Инвестиции, 17:47
Как организовать ивент с вау-эффектом: разговор с Идрисом ГитинаевымРБК и Honor, 19:43
Суд отправил блогера Лерчек под домашний арестБизнес, 19:42
В Петербурге 150 мигрантов с российскими паспортами отвезли в военкоматОбщество, 19:33
Расследование убийства сотрудника Запорожской АЭС. ВидеоПолитика, 19:27
В Белоруссии заочно приговорили украинца по делу о попытке взорвать А-50Политика, 19:21
Головин продлил контракт с «Монако»Спорт, 19:20
CAS зарегистрировал иск Федотова к ЦСКАСпорт, 19:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Почему индийский конкурент Uber заявил об уходе с международного рынкаОтрасли, 19:09
В терминалах «Сбера» произошел сбой со случаями двойного списания денегФинансы, 19:07
В Telegram объяснили сбой нагрузкой из-за событий на Ближнем ВостокеТехнологии и медиа, 19:07
Семь человек получили ранения при атаке БПЛА на Новую ТаволжанкуПолитика, 19:05
В Москве задержали угрожавшего устроить взрыв пьяного с военной сумкойОбщество, 18:51
Таджикистан заявил о «нарушении прав и свобод» своих граждан в РоссииПолитика, 18:50
Альфа-банк запустил акцию для новых участников ВЭДПресс-релиз, 18:45