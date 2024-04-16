В Амурской области мигрантам запретили работать в перевозках и торговле

В Амурской области мигрантам запретили работать в перевозках и торговле

Фото: Сервер Амзаев / Global Look Press

Работодателям в Амурской области запретили брать на работу мигрантов по патентам в 27 сферах бизнеса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Василий Орлов, сообщает пресс-служба правительства области.

Патент оформляют граждане стран, с которыми у России безвизовый режим. Исключение составляют Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.

В Амурской области брать на работу иностранцев с патентом запретили в сфере:

торговли (оптовой и розничной);

перевозки граждан на такси и автобусах;

производства напитков, детского питания, табака;

добычи руд и песков драгметаллов;

растениеводства и животноводства.

Привести штат в соответствие с новыми нормами работодатели региона обязаны в течение трех месяцев. В противном случае им угрожает ответственность по п. 1 ст. 18.17 КоАП (несоблюдение установленных в отношении иностранных граждан ограничений). Юрлицу по данной статье грозит штраф до 1 млн руб. либо приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.

Иностранного гражданина за несоблюдение правил могут оштрафовать и выдворить за пределы страны.





Аналогичный запрет 15 апреля ввели в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов на полгода запретил предоставлять иностранцам работу в ряде отраслей экономики на основании патентов. Мигрантов нельзя брать на работу в 35 сферах, в частности добыче полезных ископаемых, розничной торговле, обработке древесины.

Ужесточение режима работы и проживания мигрантов на территории России началось после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Обвиняемыми по делу о нападении на посетителей концертного зала проходят граждане Таджикистана.