В Амурской области мигрантам запретили работать в перевозках и торговле
Работодателям в Амурской области запретили брать на работу мигрантов по патентам в 27 сферах бизнеса. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Василий Орлов, сообщает пресс-служба правительства области.
Патент оформляют граждане стран, с которыми у России безвизовый режим. Исключение составляют Казахстан, Белоруссия, Киргизия и Армения.
В Амурской области брать на работу иностранцев с патентом запретили в сфере:
- торговли (оптовой и розничной);
- перевозки граждан на такси и автобусах;
- производства напитков, детского питания, табака;
- добычи руд и песков драгметаллов;
- растениеводства и животноводства.
Привести штат в соответствие с новыми нормами работодатели региона обязаны в течение трех месяцев. В противном случае им угрожает ответственность по п. 1 ст. 18.17 КоАП (несоблюдение установленных в отношении иностранных граждан ограничений). Юрлицу по данной статье грозит штраф до 1 млн руб. либо приостановление деятельности организации на срок до 90 суток.
Иностранного гражданина за несоблюдение правил могут оштрафовать и выдворить за пределы страны.
Аналогичный запрет 15 апреля ввели в Крыму. Глава региона Сергей Аксенов на полгода запретил предоставлять иностранцам работу в ряде отраслей экономики на основании патентов. Мигрантов нельзя брать на работу в 35 сферах, в частности добыче полезных ископаемых, розничной торговле, обработке древесины.
Ужесточение режима работы и проживания мигрантов на территории России началось после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Обвиняемыми по делу о нападении на посетителей концертного зала проходят граждане Таджикистана.
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