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Политика ,  
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Узбекистан потребовал от России относиться к мигрантам с уважением

МИД страны обратил внимание на данные о «несанкционированных проверках, неуважении и грубом обращении с гражданами». Агентство по трудовой миграции сообщало о рейде в Москве, во время которого к людям «применили физическую силу»

МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками граждан республики на территории России, сообщил пресс-секретарь ведомства Ахрор Бурханов. Эта тема обсуждалась на очередной встрече дипломатов двух стран по вопросам миграции.

«Мы подчеркнули, что обеспокоенность вызывают сообщения о несанкционированных проверках, неуважении и грубом обращении с гражданами Узбекистана в отдельных случаях на территории России. Мы обратили внимание на то, что такие случаи не соответствуют дружественным отношениям между нашими странами, что необходимы конкретные меры по их предотвращению», — говорится в заявлении.

Узбекская сторона призвала обеспечить соблюдение международного права и прав человека в отношении всех граждан и обратилась к «соответствующим органам РФ» с просьбой «относиться к гражданам Узбекистана с уважением, не унижать их честь и достоинство».

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Как сообщало представительство узбекского Агентства по внешней трудовой миграции в России, 8 июня во время проверки в районе Сокольники в Москве сотрудники ОМОН «применили физическую силу к иностранным гражданам, временно осуществляющим трудовую деятельность» в стране. По итогам рейда были задержаны до шести человек, у которых выявили проблемы с документами.

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Политика
Олег Мальгинов (справа)

Телеграм-канал Baza 9 июня писал о рейде против нелегальных мигрантов в общежитии для граждан СНГ на одном из объектов Минобороны, который прошел в Строгино. Канал опубликовал видео, на котором силовики выгоняли мужчин из комнат, некоторым давали пинки и подзатыльники.

Власти Узбекистана не впервые обращают внимание российских властей на нарушение прав своих граждан в России. В мае российского посла вызвали в МИД республики, на встрече дипломату указали на сообщения о «случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами».

В апреле ноту вручили послу России в Киргизии, это произошло после антимигрантского рейда в банном комплексе «Бодрость» в Москве, в ходе которого были задержаны граждане республики. Тогда в полицию доставили около 60 иностранцев, в отношении 25 из них составили протоколы о нарушении правил въезда Россию либо режима пребывания в стране, сообщало МВД. О нарушении прав говорили и власти Таджикистана: по словам премьера Кохира Расулдоза, граждан республики все чаще не пускают в Россию, запрещают въезд либо депортируют из страны «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности».

Российские власти начали ужесточать миграционное законодательство после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года. В отношении иностранных граждан, в частности, ввели режим спецвысылки, штрафы за нарушения при въезде и оказание услуг нелегальным мигрантам, а также установили статус нежелательного пребывания.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Узбекистан МИД мигранты рейды
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