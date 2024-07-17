Суды в Москве стали чаще выносить решения по «мигрантским» статьям

Московские суды за первую половину года вынесли почти на 18% больше постановлений по основным «мигрантским» административным правонарушениям. Больше всего — в недели после теракта в «Крокусе» и в июне

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В Москве за первые шесть месяцев года суды вынесли около 27 тыс. постановлений о назначении административного наказания по трем основным «мигрантским» статьям КоАП, посчитал РБК.

Если смотреть число постановлений по неделям, всплеск наблюдался в неделю с 3 по 9 июня — тогда суды вынесли постановления о назначении наказания по 2336 делам, что стало максимальным количеством с начала года. Это почти в полтора раза больше, чем через неделю после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта, когда было вынесено 1441 постановление. Первым на этот всплеск обратил внимание комитет «Гражданское содействие» (признан иноагентом).

Как считали Учитывались административные дела, поступившие в московские суды по ст. 18.8 КоАП (нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания), ст. 18.10 КоАП (нарушение иностранцем правил трудовой деятельности в России), ч. 3 ст. 20.25 КоАП (уклонение от административного выдворения). Информация о движении дел взята с портала судов общей юрисдикции Москвы. Учитывались дела об административных нарушениях, по которым были вынесены постановления о назначении административного наказания.

Всего с начала года суды Москвы вынесли по делам по трем статьям 27 066 постановлений о назначении административного наказания. Из них подавляющее большинство по ст. 18.8 КоАП — 22 219. Еще 3960 постановлений было вынесено по ст. 18.10 КоАП и 887 — по ч. 3 ст. 20.25 КоАП.

За аналогичный период прошлого года московские суды по тем же статьям вынесли 23 053 постановления о назначении административного наказания. Таким образом, год к году рост составили 17,4%.

В неделю с 3 по 9 июня по статье о нарушении правил въезда или пребывания в России были вынесены 1566 постановлений. Это максимальное число за неделю с начала года. До этого сравнимое количество таких постановлений — 1442 — московские суды выносили после теракта в «Крокусе» (с 25 по 31 марта). Еще 1430 постановлений были вынесены в неделю с 26 февраля по 3 марта.

Всплески по вынесенным постановлениям в неделю 3–9 июня наблюдаются и по двум другим статьям: 571 постановление по делам по ст. 18.10 КоАП и 199 — по ч. 3 ст. 20.25 КоАП. По этим статьям это также максимальные значения с начала года.

В ГУ МВД по Москве не ответили на запрос РБК.

В комитете «Гражданское содействие» рассказали, что подавляющее большинство решений об административном выдворении (от 96 до 99% с 2011 по 2022 год) выносится московскими судами по статье о нарушении правил въезда или режима пребывания (ст. 18.8 КоАП) и по статье о нарушении правил трудовой деятельности (ст. 8.10 КоАП).

«Гражданскому содействию» известно как минимум о 48 беженцах, задержанных в июне. Это беженцы из Украины, Эфиопии, Афганистана, Гвинеи, Камеруна, Демократической Республики Конго и Судана. «Часть заявителей после прохождения проверки и общения юриста с сотрудниками полиции были отпущены, часть были направлены в суд, часть по итогам судебного разбирательства были освобождены», — сообщили в комитете. В отношении двух заявителей, беженцев из Гвинеи и Эфиопии, суд вынес постановление о принудительном выдворении. Среди задержанных беженцев были те, кто ранее пытался обратиться за убежищем, но не смог этого сделать.

Основания для выдворения

Как следует из статистики МВД, в период с января по апрель этого года было проведено 100 тыс. мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства. Ведомство отчиталось о том, что за первый квартал этого года было составлено более 676 тыс. протоколов об административных правонарушениях в отношении иностранцев и лиц без гражданства, что на 18,7% больше, чем в прошлом году. На долю правонарушений в сфере миграции пришлось 490,1 тыс. (на 3,4% больше, чем годом ранее).

Кроме того, по итогам первого квартала было принято 38,54 тыс. решений об удалении иностранцев с территории России (сюда входят административное выдворение и депортация). Это на 28,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Фактически же за первый квартал было удалено из России около 22 тыс. иностранцев, что почти в два раза больше, чем в прошлом году (12 тыс.).

В понедельник 8 июля стало известно, что МВД России подготовило законопроект, в котором предложило увеличить число статей, по которым нарушителям грозит выдворение.

Сейчас административное выдворение в качестве меры ответственности предусмотрено 22 статьями КоАП. Это, например, статьи о незаконном обороте наркотиков и пропаганде нетрадиционных ценностей. Ведомство предлагает включить выдворение еще в 20 статей КоАП. Среди них статья о мелком хулиганстве, публичном демонстрировании нацистской символики, блокировании транспортных коммуникаций, публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, нарушении режима КТО и т.д.