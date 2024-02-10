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Эксклюзивы РБК ,  
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Эксклюзив

Глава института РАН назвала оценки числа нелегальных мигрантов России

Глава института РАН оценила число нелегальных мигрантов в России в 3–4 млн
Сюжет
Эксклюзивы РБК
Оценки числа нелегальных мигрантов в России разнородны, но сейчас считается, что их 3–4 млн, сказала РБК глава демографического института РАН. По ее мнению, слишком «закручивать гайки» для них не следует — это даст обратный эффект
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Оценки числа нелегальных мигрантов в России разнородны, однако в последние годы преобладает мнение о том, что их количество не превышает 4 млн человек. Об этом в интервью РБК сообщила директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова.

«Попытки [оценить число нелегальных мигрантов] предпринимались несколько лет назад нашими коллегами из Высшей школы экономики, но у них получились очень разнородные цифры — от 2 млн до 12 млн человек. Надо понимать, что в 12–14 млн у нас оценивается совокупное количество мигрантов. В последнее время стали говорить о том, что число нелегалов может быть в диапазоне 3–4 млн человек», — отметила Храмова.

Глава Института демографии — РБК: «России нужно бороться за мигрантов»
Экономика
Марина Храмова

По ее словам, многое зависит от методики расчета. «Тут нужно четко представлять, кого мы считаем. Если у мигранта заканчивается, например, разрешение на пребывание и он вовремя не успел оформить документы, такой человек уже попадает в число нарушителей. И на самом деле именно таких правонарушений за мигрантами числится очень много — не серьезных криминальных действий, а именно нарушений сроков подготовки тех или иных разрешительных документов», — сказала эксперт.

Поэтому в данный момент серьезно ужесточать законодательство в отношении пребывания мигрантов было бы избыточным, считает Храмова.

В ноябре 2023-го МВД России предложило ввести для нелегальных мигрантов режим контролируемого пребывания. Предполагается, что в его рамках им запретят регистрировать недвижимость и машины, переводить деньги, заключать браки, водить автомобили и получать права.

«Если слишком закручивать гайки и делать миграционное законодательство жестким, это даст обратный эффект, то есть в большей степени повредит не нелегалам, которые найдут другие обходные маневры, а людям, которые приехали в нашу страну честно жить и зарабатывать», — полагает она. Ранее президент Владимир Путин оценивал число трудовых мигрантов в России в 10 млн человек.

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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

Впрочем, инициативы по ужесточению контроля за мигрантами, вошедшие в правительственный план мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики, не кажутся Храмовой необоснованными.

«Миграционная карта, эксперимент по сбору биометрических данных в аэропортах — здесь я не вижу ничего страшного. Это не является чем-то дискриминационным и применяется за рубежом. Мы с вами, когда приезжаем за границу, сдаем отпечатки пальцев на паспортном контроле, делаем фотографию — это нужно, чтобы обезопасить принимающее государство», — указала эксперт.

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миграция экономика России демография
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