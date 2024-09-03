СК сообщил о троекратном росте преступности среди нелегалов

Число преступлений, совершенных в 2024-м трудовыми мигрантами, выросло на 69%, а нелегалами — втрое, заявили в СК. Наиболее сложная миграционная обстановка сложилась в столичном регионе, доложили руководители управлений ведомства

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Число преступлений, совершенных лицами, которые незаконно находятся на территории России, в 2024 году выросло втрое, сообщил Следственный комитет.

В целом количество «криминальных проявлений» со стороны трудовых мигрантов в текущем году выросло на 69% — до 23 847, подсчитали в СК. Число тяжких преступлений, совершенных приезжими, выросло на 12% (с 4390 до 4935).

Руководители управлений ведомства по Москве и Московской области Андрей Стрижов и Ярослав Яковлев на совещании сообщили председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, что в столичном регионе фиксируется наиболее сложная миграционная обстановка. Она требует «наступательности от правоохранительного блока и конструктивного взаимодействия с органами исполнительной власти», следовало из их доклада, отметил СК.

В начале июля глава МВД Владимир Колокольцев привел иные данные относительно числа преступлений, совершенных мигрантами. По итогам семи месяцев 2024 года количество совершенных ими преступлений уменьшилось на 5%, а число преступников из числа иностранцев сократилось на 3,1%. Количество тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных иностранцами, в 2024 году, к июлю, по словам Колокольцева, сократилось почти на 8%.

По мнению главы МВД, профилактике правонарушений способствовали в первую очередь дактилоскопические учеты. С декабря 2021 года трудовые мигранты и иностранцы, которые въезжают в Россию больше чем на три месяца, должны проходить обязательный медосмотр и сдавать отпечатки пальцев.

«Принятыми мерами количество привлеченных к ответственности лиц, утративших или не имевших оснований для нахождения в России, возросло на четверть. Более чем вдвое увеличилось число выявленных преступлений, связанных с организацией незаконной миграции», — говорил глава МВД.

Власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики после теракта в «Крокус Сити Холле» весной 2024 года. В результате нападения, совершенного гражданами Таджикистана, погибли 145 человек, более 550 пострадали.

Поток мигрантов в Россию в целом снижается с 2021 года. По данным властей Таджикистана, представленным после теракта в «Крокус Сити Холле», только за первое полугодие 2024 года поток мигрантов в Россию из страны упал на 16%. В Минтруде Таджикистана допустили, что это связано с притеснениями и страхом самих таджиков на фоне случившегося в «Крокусе».

Президент России Владимир Путин в июне заявил, что в стране пока не выстроена «осмысленная миграционная политика», и призвал заняться вопросом. При этом, отметил он, стране нужны «не просто трудовые мигранты», а люди «определенной квалификации» — со знанием языка и традиций.