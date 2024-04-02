В 2023 году из России выдворили рекордное число незаконных мигрантов
В прошлом году из России было выдворено или депортировано почти 110 тыс. незаконно находившихся мигрантов. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев на расширенном заседании коллегии министерства, в котором принимал участие президент России Владимир Путин. «Это на 65% больше, чем годом ранее», — сказал министр.
МВД вынесло 35 тыс. решений о сокращении срока временного пребывания на территории России, привел данные Колокольцев. Кроме того, на 90% увеличилось число выявленных полицией фактов организации незаконной миграции, добавил он. Однако в целом число преступлений, совершенных мигрантами, снижается. «По итогам года зафиксировано снижение совершенных иностранцами криминальных посягательств, в том числе убийств — на 18%, краж — на 14%, грабежей — на 32%, разбоев — на 22%», — рассказал Колокольцев.
Министр назвал контроль за правонарушениями иностранных граждан и за соблюдением миграционного законодательства приоритетами в работе ведомства. По его словам, министерство вместе с правительством определило стратегические подходы к решению подобных вопросов. «Был составлен комплексный план мероприятий по реализации концепции государственной миграционной политики в текущем и следующем годах», — сообщил он.
Владимир Колокольцев рассказал, что МВД совместно с Минцифры запустило несколько инновационных проектов. Так, началась разработка цифрового профиля иностранного гражданина, который подразумевает регистрацию человека в информационной системе еще до въезда в Россию.
Министр добавил, что полиция усилила контроль за прохождением процедур обязательной дактилоскопии и фотографирования. «Массив собранных данных пополнился еще 2 млн образцов, их использование на базе современных ресурсов позволило раскрыть практически 2,5 тыс. преступлений, совершенных гражданами других государств», — рассказал он в своем выступлении на коллегии.
Также, по словам министра, при взаимодействии правительства Москвы, МВД, ФСБ и Минцифры ведомства подготовились к эксперименту по сбору биометрических сведений в московских аэропортах.
Выступивший на коллегии МВД Владимир Путин потребовал изменений в миграционной политике. Он заявил о необходимости обновления миграционных подходов и назвал нелегальную миграцию питательной средой для экстремистской детальности и «откровенной уголовщины». Президент сказал, что надо ввести современные цифровые электронные базы биометрических данных. Существующие, по мнению президента, работают «недостаточно» и «не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции».
1 апреля официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что ведомство завершило работу над законопроектом, ужесточающим контроль за въездом, пребыванием и выездом иностранцев. Он предполагает создание цифрового профиля иностранцев, сбор биометрических данных и возможность ограничения прав при совершении правонарушений.
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