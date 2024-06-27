Бастрыкин потребовал от «Государственной дуры» принять законы о мигрантах
Депутатам Госдумы следует быть заинтересованными в принятии миграционных законопроектов, соответствующих «напряженности ситуации», считает председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Об этом глава СК сказал на сессии Петербургского международного юридического форума, использовав выражение «Государственная дура».
Бастрыкин вспомнил о заявлении одного из сотрудников Генпрокуратуры, сказавшего: «Мы сильно все ущемляем мигрантов, надо о них больше заботиться». Руководитель СК назвал это нонсенсом. Для решения напряженной и тревожной ситуации с мигрантами нужны законодательные инициативы, которые могут принять только депутаты, добавил он.
«Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов, которые соответствуют напряженности ситуации? <...> Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура», — отметил Бастрыкин.
18 июня Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов, которые в том числе вводят новый правовой режим высылки мигрантов, а также устанавливают обязательства для них при пребывании в России. Под режим высылки будут попадать мигранты, которые не имеют законных основания для нахождения в стране, в том числе те, кто совершил правонарушения.
Президент Владимир Путин в начале июня заявил, что в России необходимо вернуться к изучению миграционной политики, нельзя делать вид, что этой проблемы нет. По словам президента, стране нужны не просто трудовые мигранты, а люди определенной квалификации и подготовки. В то же время необходимость в мигрантах в России есть, так как на фоне почти нулевой безработицы отсутствие рабочих рук становится ограничителем экономического роста, добавил Путин.
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