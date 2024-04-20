Сколько приговоров в России вынесли иностранцам и по каким статьям

В России в 2023 году суды вынесли приговоры 22,3 тыс. иностранцев. Их чаще всего судили за подделку документов, кражи и наркоторговлю. В лидерах по приросту осужденных — преступления, связанные с наркотиками, и убийства

Фото: Максим Шипенков / ЕРА / ТАСС

По каким статьям чаще всего судили иностранцев

В России в 2023 году число иностранных граждан и лиц без гражданства, осужденных судом первой инстанции по уголовным делам, выросло на 2,6% при общем снижении количества осужденных на 4%, следует из статистики Судебного департамента Верховного суда, которую изучил РБК. Если в 2022 году были осуждены 21,8 тыс. иностранцев, то в 2023-м — 22,3 тыс. В этой статистике традиционно отражается уровень преступности среди мигрантов, хотя в число осужденных попадают и иностранцы, приехавшие в Россию на короткий срок.

Общее число осужденных в 2023 году составило чуть более 555 тыс. человек. Таким образом, на иностранцев пришлось около 4% от их общего числа (3,8% в 2022 году).

Из приезжих, попавших на скамью подсудимых, большинство — выходцы из стран СНГ. В 2023 году были осуждены 20,5 тыс. граждан СНГ (19,9 тыс. — годом ранее), 918 иностранцев из других стран (против 882) и 946 лиц без гражданства (в 2022 году — 1011). Показатель по гражданам СНГ стал самым высоким за последние три года: в 2021 году по обвинению в уголовных преступлениях в первой инстанции были осуждены 17,5 тыс. граждан стран содружества, в 2020 году — 14,5 тыс.

Больше всего иностранцев в 2023 году были осуждены по статье о подделке, изготовлении или обороте поддельных документов (ст. 327 УК) — по всем положениям этой статьи было вынесено 4895 приговоров, из них половина (2450) — по третьей части (приобретение, хранение или сбыт поддельных паспортов или удостоверений), а еще 2395 — за использование других заведомо подложных документов. Но к предыдущему году число осужденных по этим составам снизилось на 12% .

— по всем положениям этой статьи было вынесено — по третьей части (приобретение, хранение или сбыт поддельных паспортов или удостоверений), а еще 2395 — за использование других заведомо подложных документов. Но к предыдущему году число осужденных по этим составам снизилось на 12% Второй по числу приговоров стала статья о кражах (все части ст. 158 УК) . Общее число осужденных за них выросло за год на 13%: если в 2022 году на скамье подсудимых оказались 3,7 тыс. человек, то в прошлом году их количество составило почти 4,3 тыс. человек .

. Общее число осужденных за них выросло за год на 13%: если в 2022 году на скамье подсудимых оказались 3,7 тыс. человек, то в прошлом году их количество составило почти . Третьими по массовости стали приговоры по статьям о незаконном приобретении, хранении, перевозке, изготовлении наркотических средств (ст. 228 УК) и их производстве и сбыте (ст. 228.1 УК). Именно здесь наблюдается большой рост — сразу на 27%: в 2022 году по обеим этим статьям Уголовного кодекса были осуждены 3,07 тыс. иностранцев, а в 2023-м — 3,9 тыс. Осенью прошлого года глава МВД Владимир Колокольцев говорил, что мигрантов в России все чаще втягивают в наркобизнес. «Сегодня с наркотиками связано каждое четвертое уголовное деяние выходцев из других стран. Еще два года назад — каждое восьмое», — приводил он данные министерства, указывая на факты организации мигрантами наркосообществ и подпольных лабораторий.

За незаконное пересечение границы (ст. 322 УК) в 2023 году приговоры были вынесены свыше 1 тыс. иностранцев. За год статистика по этой статье практически не поменялась (в 2022 году — 1075 человек).

По статье «Грабеж» (ст. 161 УК) в 2023 году было осуждено меньше, чем в 2022 году, — 626 человек против 696, а по статье «Разбой» (ст. 162) число приговоренных выросло с 336 до 375 иностранцев.

В целом более 3 тыс. иностранцев в прошлом году были осуждены за экономические преступления, преступления против госвласти, здоровья и общественной нравственности.

Как изменилось число приговоров за убийства и изнасилования

В сентябре прошлого года председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин сообщал, что с января по июль 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% — с 8,5 тыс. до почти 11 тыс. — увеличилось количество совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких деяний. Тема поднималась на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам миграционной политики. Особую тревогу, по словам Бастрыкина, вызвала статистика по преступлениям против личности, в том числе убийствам и фактам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Количество уголовных дел о преступлениях мигрантов против половой неприкосновенности выросло на 22%, говорилось в сообщении СК, без указания их общего числа.

Статистика Верховного суда по приговорам за преступления против личности показала, что в прошлом году заметно — на 24,6% — выросло число приговоров иностранцам за убийство (ст. 105 УК). Если в 2022 году за этот вид преступления был осужден 191 человек, то в 2023-м — 238 иностранцев. Это 4,2% от общего количества приговоренных в стране за убийство (5686 человек).

Если в 2022 году за этот вид преступления был осужден 191 человек, то в 2023-м — Это 4,2% от общего количества приговоренных в стране за убийство (5686 человек). По статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК) в 2023 году роста практически не было — по ней осудили 535 человек (+10 приговоров к уровню 2022 года).

в 2023 году роста практически не было — по ней осудили (+10 приговоров к уровню 2022 года). Количество приговоров за похищение человека (ст. 126 УК) выросло почти вдвое: 41 осужденный в 2023 году против 22 годом ранее.

выросло почти вдвое: в 2023 году против 22 годом ранее. В статистике отмечен и рост числа осужденных за преступления против половой неприкосновенности. Так, по статье «Изнасилование» (ст. 131 УК) в прошлом году суды вынесли 187 приговоров иностранцам, тогда как в 2022-м их было 155. По статье о насильственных действиях сексуального характера (ст. 132 УК) количество осужденных увеличилось со 179 в 2022 году до 234 в 2023 году.

Если по делам об убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью доля иностранцев в общем числе осужденных не сильно отличается от среднестатистической доли по всем преступлениям (4,2 и 3,8% от общего числа), то по похищениям, изнасилованиям и другим насильственным действиям сексуального характера она существенно выше — 9,6, 10,7 и 8,5% среди всех приговоренных соответственно.

Сколько иностранцев осудили за терроризм и экстремизм За совершение террористического акта (ст. 205 УК) в 2023 году суды вынесли приговоры девяти иностранцам, все они граждане СНГ. Годом ранее были осуждены трое. В несколько раз больше, 84 человека, в прошлом году были осуждены за пособничество террористической деятельности (ст. 205.1 УК). Это на 14 человек превышает показатель 2022 года. 14 иностранцев были приговорены по статьям об организации и деятельности экстремистского сообщества (ст. 282.1 и 282.2 УК). Год назад таких было семеро.

Эксперты обращают внимание на то, что на долю мигрантов приходится относительно небольшое число преступлений в России. Так, в 2022 году число преступлений, совершенных ими, составило около 2% от совокупного количества, говорила в интервью РБК директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова. По ее словам, институт делал обзор на эту тему для Следственного комитета по имеющимся статистическим данным.

Лидерами по числу преступлений, совершаемых мигрантами, по ее словам, были Москва и Московская область. «Можно говорить, что и в абсолютном, и в относительном выражении в Москве и Московской области число преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, является наибольшим (32,9% от их количества по всей стране). Подавляющая часть этих преступлений приходится на граждан стран СНГ: в 2022 году это соответственно по Москве — 6809 (88,6%) и по Московской области — 4839 (87,63%)», — сообщала Храмова.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев на коллегии ведомства в апреле назвал контроль за правонарушениями иностранных граждан и соблюдением миграционного законодательства приоритетом в работе ведомства. Изменений в миграционной политике потребовал на коллегии президент Владимир Путин, который назвал нелегальную миграцию питательной средой для экстремистской деятельности и «откровенной уголовщины».

К выдворению за пределы России (ст. 3.10 Кодекса об административных правонарушениях) в 2023 году были приговорены 584 иностранца (при отсутствии других составов). За уклонение от самостоятельного выезда из страны суды назначили 4341 штраф на общую сумму 16,4 млн руб.