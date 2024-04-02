Путин назвал недостаток миграционной политики и потребовал изменений

Президент России назвал нелегальную миграцию «питательной средой» для таких терактов, как в «Крокусе», и призвал поменять подходы к миграционной политике, в том числе усилить контроль за выдачей паспортов в новых регионах

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

В России нужно обновить подходы к миграционной политике, об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД.

На этой же коллегии ранее Путин заявил, что Россия найдет заказчиков теракта в «Крокусе». «Питательная среда для такой экстремистской детальности, да и просто откровенной уголовщины — это во многих случаях нелегальная миграция», — заявил президент.

На этом фоне необходимо поменять подходы к миграционной политике. В частности, нужно ввести современные цифровые электронные базы биометрических данных. Существующие, по мнению президента, работают «недостаточно» и «не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции». «В то же время наши соотечественники, у которых предки выросли в самых что ни на есть центральных регионах нашей страны, гражданство порой не могут получить годами», — сказал Путин.

Он назвал важной работу с беженцами и поручил усилить контроль за выдачей российских паспортов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. «Как только появляется возможность, нужно проводить буквально подомовой обход городов и поселков. И сделать все, чтобы не смогли, что называется, легализоваться диверсанты, пособники неонацистов, контроль должен быть самым тщательным», — заявил Путин. По его словам, российские паспорта получили более 3,2 млн жителей новых регионов.

Вооруженные люди ворвались в «Крокус» 22 марта, открыли огонь, подожгли помещения и скрылись. В результате теракта погибли более 140 человек, свыше 550 пострадали. По делу задержали 12 человек, в том числе четырех непосредственных участников атаки. Ими оказались граждане Таджикистана — Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов. По версии следствия, террористы были завербованы в Telegram. Суд отправил их под арест до 22 мая.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России). В ФСБ заявляли о причастности к теракту украинских спецслужб. В Киеве в свою очередь это отвергают.