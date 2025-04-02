Путин создал Службу по делам мигрантов. Для чего это потребовалось Эксперты говорят о «недостаточности полицейских методов» и необходимости навести системный порядок

Указом президента Путина в МВД создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев, которую возглавил замгенпрокурора Андрей Кикоть. Дискуссии о том, какое ведомство должно вести работу с миграцией, шли несколько лет

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Миграцией займется новая служба в МВД

Президент Владимир Путин постановил создать Службу по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД на базе Главного управления по вопросам миграции.

Возглавит новую службу заместитель генпрокурора Андрей Кикоть. В МВД он станет заместителем министра Владимира Колькольцева. В статусе главы новой службы он также войдет в состав межведомственной комиссии Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Путин также поручил правительству в течение трех месяцев подготовить доклад о предельной штатной численности органов внутренних дел и центрального аппарата МВД, а также обеспечить финансирование расходов, связанных с созданием новой службы.

Комментируя создание службы по миграции, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что она позволит «гораздо более результативно решать связанные с миграционными процессами вопросы и увеличить динамику этой работы, улучшить координацию между ведомствами».

Основной задачей службы будет «упорядочивание миграционных процессов, реализация мер, направленных на соблюдение мигрантами российского законодательства, снижение противоправной деятельности», заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

О том, что работой с мигрантами будет заниматься подразделение МВД, президент Владимир Путин заявил в декабре прошлого года в ходе пресс-конференции. «Очень много дискуссий было по поводу того, делать нам отдельное ведомство, у нас оно когда-то было, либо оставить его в рамках МВД. Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую — работу в рамках Министерства внутренних дел», — сказал тогда президент. По его словам, в отдельное мощное подразделение министерства «нужно делегировать представителей из экономических ведомств так, чтобы все решалось в одном комплексе».

Андрей Кикоть (Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации)

Что известно о главе новой службы Андрей Кикоть родился в 1976 году в Ленинграде. Его отец — Владимир Кикоть — в начале 2000-х возглавлял паспортно-визовое управление МВД, на базе которого была создана Федеральная миграционная служба, а также был первым начальником Московского университета МВД. После смерти старшего Кикотя вузу было присвоено его имя. Андрей Кикоть в 1998 году окончил Санкт-Петербургскую академию МВД по специальности «Юриспруденция». После непродолжительной службы в органах внутренних дел он в 1998 году перешел в прокуратуру, где начинал с должности следователя и расследовал дела об умышленных убийствах и других тяжких преступлениях против личности. Младший Кикоть работал в должности заместителя прокурора Санкт-Петербурга по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах. В 2004 году становится прокурором Красногвардейского района, а затем Выборгского района Санкт-Петербурга. В 2011 году был назначен прокурором Новгородской области. В 2017 году стал заместителем генерального прокурора Юрия Чайки. В Генпрокуратуре курировал деятельность управления по Южному федеральному округу. В 2019 году Андрей Кикоть прошел обучение в третьем потоке «школы губернаторов», писал РБК. В 2025 году источники РБК, близкие к администрации президента, говорили, что его кандидатура обсуждалась при рассмотрении кандидатов на пост врио губернатора Новгородской области.

В чьем ведении раньше были мигранты

До 2016 года работу по учету мигрантов вела Федеральная миграционная служба. Она была создана указом президента Бориса Ельцина в 1992 году при Министерстве труда и занятости населения. До этого функции паспортного и миграционного учета возлагали на МВД. В 2004 году ФМС переподчинили полиции, а уже в 2012 году вывели из-под юрисдикции МВД, реорганизовав ее в самостоятельную структуру с прямым подчинением правительству.

Звания сотрудников органов внутренних дел были переведены в классные чины госслужащих. С 2005 по 2016 год службу возглавлял Константин Ромодановский, до этого руководивший управлением собственной безопасности МВД.

ФМС как отдельное ведомство просуществовала до 2016 года, и тогда же было упразднена. Ее вопросами стало заниматься Главное управление по вопросам миграции МВД. Это самостоятельное подразделение центрального аппарата МВД, которое подчиняется министру внутренних дел и реализует государственную политику в сфере миграции. С 2019 года его возглавляет Валентина Казакова.

Источник РБК, работавший при Ромодановском в центральном аппарате службы, рассказал, что ведомство расформировали из-за высокого уровня коррупции и неэффективного расходования бюджетных средств. Окончательной причиной стало уголовное дело в отношении петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, получившего 20 лет колонии за организацию преступного сообщества и хищение бюджетных средств, выделенных на строительство объектов в резиденции президента в Ново-Огарево. Михальченко называли человеком из окружения Ромодановского. Он сотрудничал с ФМС в рамках государственно-частного партнерства по организации работы паспортно-визовых центров.

Какие плюсы и минусы есть у включения службы в состав МВД

Генпрокурор Игорь Краснов в выступлении в Совете Федерации 2 апреля сообщил, что «проверка органов внутренних дел показала значительные упущения при осуществлении миграционного контроля». По представлению Генпрокуратуры МВД скорректировало работу подразделений, выполняющих контрольные функции, что привело к увеличению на 70% числа выявленных преступлений по организации незаконной миграции (конкретные цифры генпрокурор не привел).

Сенатор Андрей Клишас в комментарии РБК назвал создание службы взвешенным и логичным шагом в рамках миграционной реформы. «Речь не идет пока о создании отдельного органа, это системное управленческое решение в структуре МВД, что положительно, безусловно, скажется и на дальнейшем решении такой проблемы, как нелегальная миграция», — сказал Клишас, возглавляющий комитет Совета Федерации по госстроительству. Новая служба, отметил сенатор, создана на базе Главного управления по вопросам миграции, поэтому вопрос комплектования личным составом решен исходя из ресурса главка с подключением кадрового ресурса, имеющегося в распоряжении министерства.

Только вопросами «полицейского администрирования» проблему незаконной миграции не решить, сказал РБК первый зампред комитета по безопасности Госдумы Михаил Старшинов: «Государственное регулирование миграционной политики лежит не только в сфере компетенций МВД, в том числе это вопросы экономики и внешней политики. Если новой службе и ее руководителю удастся в своей работе влиять на эти вопросы, то государственное регулирование миграции будет более эффективным». В этой связи, кстати, было бы неплохо решить вопрос с недофинансированием и некомплектом личного состава МВД, отметил депутат.

«Создание службы — это своего рода переформатирование и переосмысление работы Министерства внутренних дел по направлению. Неспроста руководителем подразделения назначили бывшего прокурорского работника. Ему предстоит навести системный порядок с учетом всех назревших замечаний», — сказал член комитета по безопасности Андрей Альшевских. Он отметил, что недоработки со стороны МВД, которому доверили миграционный контроль, «давно стали предметом пересудов».

Перестройка работы с мигрантами и борьба с незаконной миграцией активизировались после теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года. Госдума в прошлом году приняла 14 законов по этой теме, напомнил Альшевских. В частности, был создан новый правовой режим высылки нелегалов, с 5 февраля заработал реестр контролируемых лиц. В него включены подлежащие высылке из страны иностранцы из-за совершенных нарушений. Находящиеся в реестре лица не могут менять место жительства, вступать в брак, регистрировать недвижимость и транспортные средства. По данным МВД, на начало марта в реестре значились почти 700 тыс. иностранцев.

По мнению председателя комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрия Московского, сейчас сложно оценить перспективы работы службы, так как неизвестно, какой у нее будет функционал и будут ли свои кадры. «Необходимо создавать министерство, которое в силу важности вопроса будет подчиняться напрямую президенту», — уверен эксперт.

Бывший заместитель директора ФМС Вячеслав Поставнин сообщил РБК, что специалисты давно пришли к выводу, что МВД не справляется с миграционной политикой. «Не потому, что они какие-то ленивые или бездарные, а потому, у них заточка [специализация] полицейская — одно дело ловить преступников, а другое — заниматься социально-экономическими вопросами. Где полиция, а где социально-культурная адаптация мигрантов», — считает он. Поставнин говорит об опасениях, что создание отдельной самостоятельной структуры приведет к потере контроля в области миграции. «Но надо, чтобы в ведомстве, занимающемся миграцией, были не только специалисты из полиции и прокуратуры, но и гражданские», — добавил Поставнин.