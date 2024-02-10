 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 
Эксклюзив

В институте РАН оценили уровень преступности среди мигрантов в России

Глава Института демографии: мигранты совершают 2% преступлений в России
Мигранты совершают около 2% преступлений в России, сообщила РБК директор Института демографических исследований РАН. В большинстве случаев правонарушители — мужчины, а их преступления не выходят за пределы мигрантских сообществ
Фото: Игорь Генералов / ТАСС
Фото: Игорь Генералов / ТАСС

На долю мигрантов приходится относительно небольшое число преступлений в России: в 2022 году оно составило около 2% от совокупного количества, сообщила в интервью РБК директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова. По ее словам, институт делал обзор на эту тему для Следственного комитета по имеющимся статистическим данным.

«Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составило в целом по России 40,15 тыс. (2,04% от общей численности зарегистрированных преступлений), в том числе в Москве — 7,68 тыс. и в Московской области — 5,52 тыс.», — сказала она.

Глава Института демографии — РБК: «России нужно бороться за мигрантов»
Экономика
Марина Храмова

«Можно говорить, что и в абсолютном, и в относительном выражении в Москве и Московской области число преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, является наибольшим (32,9% от их количества по всей стране). Подавляющая часть этих преступлений приходится на граждан стран СНГ: в 2022 году это, соответственно, по Москве — 6809 (88,6%) и по Московской области — 4839 (87,63%)», — отметила Храмова.

По данным Министерства внутренних дел, за 11 месяцев 2023 года количество преступлений, совершенных иностранцами (лицами без гражданства), составило 36,6 тыс., из которых примерно 83% совершили граждане СНГ. По сравнению с январем—ноябрем 2022 года количество преступлений, совершенных иностранцами, уменьшилось на 1%.

Анализ показал, что 85% преступлений совершают мужчины-мигранты. Но не менее важен еще один аспект — против кого они направлены, обращает внимание Храмова. «Большая часть — против таких же мигрантов. То есть преступления не выходят за пределы мигрантских сообществ и чаще всего носят бытовой характер, где-то на религиозной почве или, например, просто драка на рынке», — уточнила глава института.

На складе Wildberries в Электростали произошла массовая драка
Общество

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В отношении граждан России фиксируется незначительная доля преступлений, но именно они вызывают наибольший резонанс, утверждает Храмова.

«В нашем общественном сознании это действительно резонансные ситуации. В обывательском представлении мигрант зачастую — это такой полуграмотный узбек или таджик, который не обладает никакими профессиональными компетенциями, хулиганит, не говорит по-русски. На самом деле все-таки таких мигрантов небольшая доля, но именно они все время попадают в поле зрения и наших компетентных органов, и населения», — сказала она.

Ранее правительство утвердило двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики. В него вошли, в частности, такие положения, как усиление мер ответственности за нарушение иностранными гражданами законодательства России, комплекс мероприятий по замораживанию активов мигрантов, причастных к террористической деятельности, повышение эффективности иммиграционного и налогового контроля.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону

Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик

ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента

В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео

В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать

На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список

Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица

Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле
Авторы
Теги
Екатерина Виноградова Екатерина Виноградова, Иван Ткачёв Иван Ткачёв
мигранты экономика России демография преступность
Материалы по теме
Маск обвинил пограничников на юге США в содействии нелегальным мигрантам
Политика
Два депутата отозвали подписи под проектом о призыве 50-летних мигрантов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 09 фев, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 09 фев, 17:04
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:12
В институте РАН оценили уровень преступности среди мигрантов в России Экономика, 09:00
Глава Института демографии — РБК: «России нужно бороться за мигрантов» Экономика, 09:00
Посол заявил о серьезных трудностях в отношениях с Турцией из-за санкций Политика, 09:00
Что будет с курсом юаня в 2024 году: прогнозы экспертов Инвестиции, 09:00
5 сериалов на выходные. Halo, «Выжившие» и другие Life, 09:00
МИД Венгрии заявил об атаках на нее из-за позиции по конфликту на Украине Политика, 08:25
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Глава РАН рассказал о разработке подходов к военным конфликтам будущего Политика, 07:51
Советник Клинтона дал Байдену совет после обвинений в проблемах с памятью Политика, 07:49
Небензя пообещал не позволить ООН забыть о «Северных потоках» Политика, 07:20
Сенат проголосовал за рассмотрение законопроекта о помощи Украине Политика, 07:17
Производящая вживляемые в мозг чипы компания Маска переехала Бизнес, 07:14
Bloomberg рассказал об опасности для Зеленского из-за отставки Залужного Политика, 07:06
Над Брянской областью сбили три беспилотника Политика, 06:50