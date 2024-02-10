В институте РАН оценили уровень преступности среди мигрантов в России

Мигранты совершают около 2% преступлений в России, сообщила РБК директор Института демографических исследований РАН. В большинстве случаев правонарушители — мужчины, а их преступления не выходят за пределы мигрантских сообществ

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На долю мигрантов приходится относительно небольшое число преступлений в России: в 2022 году оно составило около 2% от совокупного количества, сообщила в интервью РБК директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова. По ее словам, институт делал обзор на эту тему для Следственного комитета по имеющимся статистическим данным.

«Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составило в целом по России 40,15 тыс. (2,04% от общей численности зарегистрированных преступлений), в том числе в Москве — 7,68 тыс. и в Московской области — 5,52 тыс.», — сказала она.

«Можно говорить, что и в абсолютном, и в относительном выражении в Москве и Московской области число преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без гражданства, является наибольшим (32,9% от их количества по всей стране). Подавляющая часть этих преступлений приходится на граждан стран СНГ: в 2022 году это, соответственно, по Москве — 6809 (88,6%) и по Московской области — 4839 (87,63%)», — отметила Храмова.

По данным Министерства внутренних дел, за 11 месяцев 2023 года количество преступлений, совершенных иностранцами (лицами без гражданства), составило 36,6 тыс., из которых примерно 83% совершили граждане СНГ. По сравнению с январем—ноябрем 2022 года количество преступлений, совершенных иностранцами, уменьшилось на 1%.

Анализ показал, что 85% преступлений совершают мужчины-мигранты. Но не менее важен еще один аспект — против кого они направлены, обращает внимание Храмова. «Большая часть — против таких же мигрантов. То есть преступления не выходят за пределы мигрантских сообществ и чаще всего носят бытовой характер, где-то на религиозной почве или, например, просто драка на рынке», — уточнила глава института.

В отношении граждан России фиксируется незначительная доля преступлений, но именно они вызывают наибольший резонанс, утверждает Храмова.

«В нашем общественном сознании это действительно резонансные ситуации. В обывательском представлении мигрант зачастую — это такой полуграмотный узбек или таджик, который не обладает никакими профессиональными компетенциями, хулиганит, не говорит по-русски. На самом деле все-таки таких мигрантов небольшая доля, но именно они все время попадают в поле зрения и наших компетентных органов, и населения», — сказала она.

Ранее правительство утвердило двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики. В него вошли, в частности, такие положения, как усиление мер ответственности за нарушение иностранными гражданами законодательства России, комплекс мероприятий по замораживанию активов мигрантов, причастных к террористической деятельности, повышение эффективности иммиграционного и налогового контроля.