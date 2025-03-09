Колокольцев назвал число мигрантов в реестре контролирумых лиц

В реестр включены 685 тыс. иностранцев, сообщил Колокольцев. Мигранты должны легализоваться в России до 30 апреля, только после этого их исключат. При несоблюдении правил и отказе уехать иностранного гражданина могут депортировать

Фото: Вова Жабриков / URA.RU / ТАСС

В реестр контролируемых лиц включены свыше 680 тыс. иностранцев, не имеющих законных оснований для пребывания в России. Об этом заявил глава МВД Владимир Колокольцев в интервью телеведущему Павлу Зарубину.

«Главная цель этого реестра — ограничить количество незаконно находящихся в нашей стране иностранных граждан, то есть тех граждан, которые утратили законные основания [для] пребывания в нашей стране. В этом реестре находятся 685 тыс. граждан», — сказал Колокольцев.

Начало работы реестра должно подтолкнуть иностранцев легализовать свое пребывание в России, продолжил министр. Он напомнил, что иностранные граждане, внесенные в реестр, должны до 30 апреля явиться в органы внутренних дел, легализовать свое пребывание и предоставить необходимые документы. Только после этого они могут рассчитывать на исключение из реестра.

Реестр контролируемых лиц был запущен в России 5 февраля на базе сайта МВД. Он позволяет выяснить, находится ли иностранец в России на законных основаниях: для этого требуется ввести его ФИО, дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность, а также дату выдачи такого документа.

База данных обновляется четыре раза в сутки. Для иностранцев, которые в нее внесены, предусмотрен ряд запретов. В частности, им должны отказать в оказании госуслуг, таких как устройство детей в детские сады или школы, регистрация собственности, регистрация или расторжение брака и др. Также такие иностранные граждане не смогут устроиться на работу и проводить банковские операции. Прежде чем предоставить иностранцу услугу, госорганы и организации должны проверить его по реестру.

Кроме того, включенным в реестр мигрантам нельзя покидать место жительства, как и регион России, в котором они проживают.

С 5 февраля органы внутренних дел получили полномочия выдворять мигрантов, которые не урегулировали свой правовой статус и отказались покидать страну.