«Искандеры» и «Панцири» заряжены на инвестора

ВПК«Ростех» привлекает частный капитал в холдинг «Высокоточные комплексы»

Госкорпорация «Ростех» может продать 49% акций холдинга «Высокоточные комплексы» стоимостью порядка 80 млрд руб. Главный претендент на покупку — миллиардер и совладелец «Калашникова» Андрей Бокарев

Ракетный комплекс «Искандер-М» (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

«Искандерами» займется бизнесмен

Государственная корпорация «Ростех» намерена продать 49% акций холдинга «Высокоточные комплексы» частному инвестору, сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации. Речь идет о 24 073 945 шт. обыкновенных именных акций, такое решение принял наблюдательный совет госкорпорации, уточнили в «Ростехе».

«Мы предусматриваем возможность поэтапной продажи пакета, но в руки одного стратегического инвестора. При этом контрольный пакет акций в любом случае останется за «Ростехом», — заявил РБК генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

Стоимость предполагаемого к продаже пакета Чемезов называть отказался, отметив, что «до проведения конкурса раскрывать [информацию] преждевременно». Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Сергей Абрамов сообщил РБК, что «в настоящее время осуществляется оценка стоимости актива». При этом, как утверждают два источника РБК в военно-промышленной отрасли, речь может идти о сумме порядка 80 млрд руб. «Это следует из внутренних оценок, окончательная стоимость пакета будет определена по итогам переговоров с инвестором», — уточнил один из источников.

Конкурс на продажу 49% акций «Высокоточных комплексов» будет закрытым, отметили в пресс-службе «Ростеха». По условиям соглашения победитель конкурса примет на себя обязательства по сохранению основных направлений деятельности холдинга, соответствующих стратегии кластера «Вооружение». Среди стратегических целей — увеличение доли гражданской продукции и выполнение государственного оборонного заказа, добавили в пресс-службе.

Что такое «Высокоточные комплексы» Созданное в 2009 году Научно-производственное объединение «Высокоточные комплексы» объединяет 19 предприятий, согласно данным с сайта холдинга. Среди них Конструкторское бюро машиностроения, которое является разработчиком оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», и Конструкторское бюро приборостроения — разработчик зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1», а также производитель этого комплекса — предприятие «Щегловский вал». Ракетный комплекс «Панцирь-С1» (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС) «Высокоточные комплексы» входят в кластер «Вооружения» «Ростеха». По итогам 2016 года чистая прибыль холдинга превысила 7 млрд руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Сейчас 100% холдинга принадлежат «Ростеху», гендиректором является Александр Денисов. Наряду с военной продукцией «Высокоточные комплексы» выпускают и гражданскую — спортивное и охотничье оружие, а также метеорологическое, геодезическое оборудование, сказано на сайте «Ростеха».

Предложение о продаже акций «Высокоточных комплексов» было проработано с Минпромторгом, Минобороны, Минэкономразвития и ФСБ, отметили в пресс-службе госкорпорации. По итогам предварительной проработки в Минпромторг направлен проект решения правительства о согласовании отчуждения пакета акций, подчеркнули в «Ростехе».

Короли госзаказа

Потенциальный стратегический инвестор должен обладать обширным опытом управления и оптимизации промышленных предприятий в военной и гражданской отраслях, сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха». Ему предстоит улучшить процессы производства и сбыта, а также обеспечить разработку и выпуск новой продукции, рассказали в госкорпорации.

Сейчас рассматривается ряд таких партнеров, один из которых будет привлечен в капитал холдинга, рассказал Сергей Чемезов, отказавшись называть партнеров. «На данный момент можем сказать, что это обязательно будет российское юридическое лицо», — отметил он.

При этом в апреле Чемезов, комментируя увеличение доли частных инвесторов в концерне «Калашников», сообщил, что российский миллиардер Андрей Бокарев может приобрести акции и другого холдинга «Ростеха». «Это высокоточное оружие. Мы сейчас рассматриваем, какую долю ему можно будет продать», — сказал тогда глава госкорпорации.

Источник РБК в военно-промышленной отрасли сообщил, что Бокарев до сих пор является основным и пока что единственным претендентом на 49-процентный пакет «Высокоточных комплексов». «Переговоры с ним ведутся. «Ростех» рассчитывает, что Бокарев будет вкладываться в проблемные предприятия холдинга», — пояснил он. Второй источник РБК в отрасли эту информацию подтвердил.

Андрей Бокарев (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Кто такой Андрей Бокарев В 2017 году Андрей Бокарев занял 52-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Его состояние оценивается в $1,7 млрд. По словам источника РБК в Минобороны, 50-летний бизнесмен в доверительных отношениях с министром обороны Сергеем Шойгу. У Бокарева доли в Уральской горно-металлургической компании, «Трансмашхолдинге» (один из ключевых поставщиков подвижного состава для РЖД), «Трансойле», «Кузбассразрезугле» и компании «Трансгрупп». С конца 1990-х годов предприниматель участвует в большинстве проектов бизнесмена Искандера Махмудова и считается его младшим партнером. Одна из самых громких их сделок в последние годы — консолидация 100% акций «Мосметростроя» в 2014 году, как раз к началу масштабной программы строительства московского метро. В 2014 году компании «Трансмашхолдинга» победили в тендерах на поставку вагонов и ремонт подвижного состава Московского метрополитена на общую сумму более $7 млрд. В 2015 году Бокарев и Махмудов возглавили рейтинг Forbes «Короли госзаказа».

Зачем продавать

Создание высокоточного оружия станет одним из приоритетов новой госпрограммы вооружений до 2025 года, сообщил 31 октября газете «Военно-промышленный курьер» замминистра обороны Юрий Борисов. Он отметил, что такая необходимость вызвана сменой характера боевых действий, которая проявилась в ходе локальных войн последних десятилетий и сирийского конфликта. «Все большую роль играет высокоточное оружие. Поэтому наш второй приоритет — расширение номенклатуры подобных вооружений», — подчеркивал тогда замминистра.

Стратегия развития «Ростеха» нацелена на повышение эффективности оборонных предприятий, утверждает Чемезов. «Задачи, которые мы ставим перед ними, — освоение новых технологий, диверсификация производства и выход на новые рынки в кратчайшие сроки», — заявил РБК глава госкорпорации. По его мнению, привлечение в «Высокоточные комплексы» частного инвестора ускорит развитие холдинга. Это показал и опыт концерна «Калашников», и «ВСМПО-Ависма», отметил Чемезов. «Холдинги развиваются наиболее эффективно в рамках частно-государственного партнерства. Частный инвестор вкладывает собственные средства — в технологии, продукты, маркетинг, расширение рынков сбыта, он заинтересован в том, чтобы деньги работали», — пояснил он РБК.

Частные инвесторы с боевым опытом Сейчас концерн «Калашников» на 51% принадлежит «Ростеху», на 49% — «Транскомплектхолдингу» (ТКХ), владельцем которого является «ТКХ-Инвест», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Собственниками «ТКХ-Инвеста» являются Алексей Криворучко (50%), Искандер Махмудов (25%) и Андрей Бокарев (25%). В конце апреля «Ростех» принял решение продать еще 26% минус одна акция из своей доли Криворучко и Бокареву. Таким образом, после оформления этой сделки частным инвесторам будет принадлежать 75% минус одна акция, а «Ростеху» — блокирующий пакет.

Сделку по продаже 45,42% акций корпорации «ВСМПО-Ависма» менеджменту компании «Ростех» закрыл в апреле 2013 года. Сумма сделки составила $965–970 млн.

В 2011 году рассматривался вариант IPO «Вертолетов России» на Лондонской фондовой бирже, однако сделать это так и не удалось, напомнил РБК главный редактор журнала «Арсенал отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. Компания планировала разместить акции на сумму более $500 млн, но, по одной из версий, не собрала заявки от инвесторов, пояснил военный эксперт.

Теперь, ввиду санкций, IPO перестало быть актуальным, но примеры «Калашникова» и «Высокоточных комплексов» показывают, что был выработан новый подход, отмечает Мураховский. Конкурсом в западном понимании его назвать сложно. «По сути в закрытом режиме поступают предложения в адрес нескольких надежных российских инвесторов с большим весом и опытом, а те уже решают — участвовать или нет», — пояснил Мураховский.

Появление инвестора не гарантирует повышения эффективности стратегических предприятий, полагает он. Он напомнил историю обанкротившегося Курганмашзавода, который «Ростеху» фактически «пришлось забирать» из частных рук. При этом практика судостроительного Зеленодольского завода им. Горького, наоборот, показывает, что приход инвесторов хорошо сказался на предприятии, считает военный эксперт.

Кластер «Вооружение», в который входят «Высокоточные комплексы», объединяет несколько холдингов, специализирующихся на производстве преимущественно оборонной продукции. Туда входит концерн «Калашников», «Техмаш», ЦНИИ Точмаш, «РТ-Химкомпозит», «Сплав», сейчас оформляется переход в кластер корпорации «Уралвагонзавод».

Приход частных инвесторов в холдинги кластера может стать тенденцией, допускает Мураховский. По крайней мере для холдинга «РТ-Химкомпозит» это вполне возможно — он практически не делает конечную продукцию военного назначения, считает он. «Что касается «Техмаша», то такая история вероятна только с отдельными его предприятиями — ПО «Завод имени Серго» или НПО «Прибор». При этом приход частников в «Сплав» мне представить трудно», — подытожил военный эксперт.