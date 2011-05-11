"Вертолеты России" отложили IPO в Лондоне, не найдя спроса

Российский вертолетостроительный холдинг "Вертолеты России" официально сообщил сегодня о переносе первичного размещения акций (IPO) в Лондоне на неопределенный срок, подтвердив тем самым слухи, появившиеся накануне. Источники, близкие к размещению, тогда сообщали, что перенос сроков связан со сложной ситуацией на рынке и тем, что книга заявок не была подписана.

Таким образом, российский вертолетопроизводитель пополнил список отечественных компаний, чей выход на биржу Лондона сорвался из-за плохого спроса. Ранее по сходным причинам отказались от IPO "Евросеть", золотодобывающая "дочка" "Северстали", ЧТПЗ и "Кокс".

В конце апреля 2011г. холдинг "Вертолеты России" объявил ценовой диапазон в рамках IPO в размере 19-25 долл. за акцию и глобальную депозитарную расписку (GDR). Предполагалось, что книга заявок будет закрыта сегодня и компания приступит к размещению на Лондонской фондовой бирже и ММВБ.

В ходе IPO предполагалось разместить обыкновенные акции и GDR. В рамках размещения планировалась продажа вновь выпущенных акций компании на сумму до 250 млн долл., а также существующих акций (в том числе в виде GDR), преимущественно принадлежащих крупнейшему акционеру компании - корпорации "Оборонпром". Ожидалось, что общий объем размещения превысит 500 млн долл.

Привлеченные в результате размещения средства компания собиралась пустить на погашение существующей задолженности, а также на выкуп пока не принадлежащих компании акций дочерних обществ "Вертолетов России" в рамках нескольких обязательных предложений.

ОАО "Вертолеты России" - дочерняя компания ОАО "ОПК "Оборонпром", входящего в состав ГК "Ростехнологии". Объединяет в себе все вертолетостроительные предприятия России (пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, предприятие по производству и обслуживанию комплектующих изделий и сервисную компанию) и занимается выпуском вертолетов гражданского и военного назначения.

В состав холдинговой компании входят ОАО "Московский вертолетный завод им.М.Л.Миля", ОАО "Камов", ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", ОАО "Казанский вертолетный завод", ОАО "Роствертол", ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им.Н.И.Сазыкина", ОАО "Кумертауское авиационное производственное предприятие", ОАО "Московский машиностроительный завод "Вперед", ОАО "Ступинское машиностроительное производственное предприятие", ОАО "Редуктор-ПМ" и ОАО "Новосибирский авиаремонтный завод", а также ОАО "Вертолетная сервисная компания".

В 2010г. "Вертолеты России" поставили своим клиентам 214 вертолетов. Консолидированный оборот компании в 2010г. по МСФО составил 2,2 млрд долл. (+42%).