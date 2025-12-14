Возле кампуса университета в Род-Айленде произошла стрельба

В результате пострадали несколько человек, сообщает ABC7. По данным NBC News, два человека погибли, еще до 20 получили ранения. Трамп сообщил, что ему доложили о стрельбе

Возле кампуса университета Брауна в Род-Айленде произошла стрельба, сообщает CBS News.

В результате пострадали несколько человек, уточняет ABC7. По предварительным данным, два человека погибли, еще до 20 получили ранения, рассказали, в свою очередь, NBC News три высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов.

Университет рекомендовал студентам запереть двери, отключить звук на телефонах и оставаться в укрытии «до дальнейшего уведомления».

«Просим проявлять осторожность и избегать этого района до дальнейшего уведомления», — заявила также полиция Провиденса.

Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что ему доложили о стрельбе в Брауновском университете. «ФБР находится на месте происшествия. Подозреваемый задержан. Да благословит Бог жертв и семьи жертв!» — заявил он. Вуз в то же время опроверг сообщение о задержании подозреваемого. Позднее Трамп это подтвердил.

Губернатор Род-Айленда Дэн Макки заявил, что следит за ситуацией и молится за жителей.

Университет сообщил о новых выстрелах в районе Governor Street, недалеко от восточной части кампуса. Полиция продолжает поиски подозреваемого.