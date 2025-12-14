Пуск ракеты «Протон‑М» отложили для устранения недочетов
Пуск ракеты‑носителя «Протон‑М» отложен из-за недочетов в разгонном блоке, сообщил «Роскосмос» в телеграм-канале.
Корпорация пояснила, что в ходе плановых предстартовых проверок всех систем было обнаружено «локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты». «Пуск ракеты‑носителя перенесен для устранения недочетов», — сообщил «Роскосмос». Там добавили, что это не повлияет на запланированную научную программу, отметили там.
«Фронт работы уже определен, после проведения необходимых мероприятий продолжим подготовку ракеты‑носителя в штатном режиме», — сказал замгендиректора Роскосмоса Иван Данилов.
Ракету тяжелого класса «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 5 должны были запустить 15 декабря в 15:20 мск. 12 декабря ее отправили на площадку Байконура, на следующий день «Протон-М» со спутником «Электро-Л» вывезли на старт.
Космический аппарат «Электро-Л» № 5 — российский гидрометеорологический спутник, предназначенный для анализа и прогнозирования погоды, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций. Его доставили на Байконур в ноябре.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру