Пуск ракеты «Протон‑М» отложили для устранения недочетов

В ходе предстартовых проверок обнаружено локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты. Запуск ракеты, который должен был состояться 15 декабря, перенесен

Пуск ракеты‑носителя «Протон‑М» отложен из-за недочетов в разгонном блоке, сообщил «Роскосмос» в телеграм-канале.

Корпорация пояснила, что в ходе плановых предстартовых проверок всех систем было обнаружено «локальное несоответствие в разгонном блоке ракеты». «Пуск ракеты‑носителя перенесен для устранения недочетов», — сообщил «Роскосмос». Там добавили, что это не повлияет на запланированную научную программу, отметили там.

«Фронт работы уже определен, после проведения необходимых мероприятий продолжим подготовку ракеты‑носителя в штатном режиме», — сказал замгендиректора Роскосмоса Иван Данилов.

Ракету тяжелого класса «Протон-М» со спутником «Электро-Л» № 5 должны были запустить 15 декабря в 15:20 мск. 12 декабря ее отправили на площадку Байконура, на следующий день «Протон-М» со спутником «Электро-Л» вывезли на старт.

Космический аппарат «Электро-Л» № 5 — российский гидрометеорологический спутник, предназначенный для анализа и прогнозирования погоды, мониторинга климата и контроля чрезвычайных ситуаций. Его доставили на Байконур в ноябре.