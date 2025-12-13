 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Литву прибыл помилованный Лукашенко лауреат Нобелевской премии мира

В Литву прибыл помилованный Лукашенко лауреат Нобелевской премии мира Беляцкий
В Литву прибыли девять человек, помилованных президентом Белоруссии, в том числе нобелевский лауреат Алесь Беляцкий. Всего Лукашенко помиловал 123 человека, осужденных по делам о шпионаже, терроризме и экстремизме

В Литву прибыл помилованный Лукашенко лауреат Нобелевской премии мира
Video

В Литву прибыли девять человек, помилованных президентом Белоруссии Александром Лукашенко, в том числе лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий.

Всего Лукашенко помиловал 123 белорусских и иностранных гражданина, осужденных по делам о шпионаже, терроризме и экстремизме. Решение принято в рамках договоренностей с американским президентом Дональдом Трампом. В обмен США отменяют санкции против калийной отрасли Белоруссии.

В МИД Польши опровергли, что журналист Почобут отказался от помилования
Политика
Анджей Почобут

По информации белорусского правозащитного центра «Весна», который признан в республике экстремистским, из 123 освобожденных 114 человек вывезли на Украину (104 из них — граждане Белоруссии), часть отправилась в Литву. Центр опубликовал неполный список освобожденных. В их числе:

  • Основатель и председатель «Весны» Алесь Беляцкий, которого в 2021 году осудили на десять лет колонии усиленного режима по статьям о неуплате налогов и об организации акций, «грубо нарушающих общественный порядок». В 2022 году он стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира наряду с правозащитными центрами в России и на Украине. Его вывезли в Литву.
  • Выдвигавшийся в президенты на выборах в Белоруссии в августе 2020 года Виктор Бабарико, который до этого в течение 20 лет возглавлял правление «Белгазпромбанка». За два месяца до голосования Виктора Бабарико и его сына Эдуарда задержали при подаче документов в ЦИК. В июле 2021 года политика приговорили к 14 годам колонии усиленного режима по статьям о получении взятки и «отмывании» средств; его сына осудили в июле 2023 года на десять лет колонии усиленного режима по статьям о подготовке действий, «грубо нарушающих общественный порядок», о «разжигании вражды и розни», об уклонении от уплаты налогов. В списке освобожденных сына Бабарико нет.
  • Глава штаба Бабарико Мария Колесникова. Ее осудили в сентябре 2021 года на 11 лет колонии общего режима по статьям о призывах к действиям против белорусской нацбезопасности, о «заговоре с целью захвата власти неконституционным путем» и о «создании экстремистского формирования или участия в нем».
  • Юрист штаба Бабарико Максим Знак. Его осудили в сентябре 2021 года на десять лет колонии усиленного режима по тем же статьям, что и Колесникову.

