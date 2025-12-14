В Херсонской области 13 округов остались без электричества
В Херсонской области аварийно приостановили подачу электроэнергии в 13 округах, сообщила в телеграм-канале пресс-служба «Херсонэнерго».
«Приостановка связана с выполнением аварийно-восстановительных работ», — уточнили представители компании.
Без электричества остались населенные пункты в Скадовском, Голопристанском, Алешкинском, Геническом, Чаплынском, Каланчакском, Каховском, Новокаховском, Ивановском, Новотроицком, Горностаевском, Верхнерогачикском и Великолепетихском округах.
В ноябре из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи оставались без света более 200 тыс. жителей десяти округов Херсонской области.
В конце октября из-за износа оборудования в регионе произошло аварийное отключение подстанции «Виноградово». Тогда без света оставались более 98 тыс. человек, проживающих в 96 населенных пунктах Херсонской области.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру