В Херсонской области 13 округов остались без электричества

В Херсонской области аварийно приостановили подачу электроэнергии в 13 округах, сообщила в телеграм-канале пресс-служба «Херсонэнерго».

«Приостановка связана с выполнением аварийно-восстановительных работ», — уточнили представители компании.

Без электричества остались населенные пункты в Скадовском, Голопристанском, Алешкинском, Геническом, Чаплынском, Каланчакском, Каховском, Новокаховском, Ивановском, Новотроицком, Горностаевском, Верхнерогачикском и Великолепетихском округах.

В ноябре из-за аварийного отключения высоковольтной линии электропередачи оставались без света более 200 тыс. жителей десяти округов Херсонской области.

В конце октября из-за износа оборудования в регионе произошло аварийное отключение подстанции «Виноградово». Тогда без света оставались более 98 тыс. человек, проживающих в 96 населенных пунктах Херсонской области.