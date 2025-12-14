 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В одном из районов Кубани упали обломки беспилотников

В Северском районе Кубани упали обломки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

В Краснодарском крае фрагменты беспилотников упали по двум адресам в поселке Афипском Северского района, сообщил в телеграм-канале региональный оперштаб.

«В обоих случаях пострадавших нет», — уточнили в оперштабе.

Осколки упавших дронов вызвали возгорание в огороде частного домовладения, а в другом частном доме фрагменты беспилотников выбили окна.

На месте падения обломков дронов работают оперативные и специальные службы.

Нефтезавод и три дома пострадали при атаке дронов на Краснодарский край
Политика

В начале декабря упавшие фрагменты беспилотников повредили вышку сотовой связи в Северском районе Краснодарского края. Также были повреждены три частных дома.

Представители оперштаба уточнили, что осколки упали в поселке Ильском. Пострадавших не было.

Читайте РБК в Telegram.

Прямой эфир
