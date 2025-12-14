В одном из районов Кубани упали обломки беспилотников
В Краснодарском крае фрагменты беспилотников упали по двум адресам в поселке Афипском Северского района, сообщил в телеграм-канале региональный оперштаб.
«В обоих случаях пострадавших нет», — уточнили в оперштабе.
Осколки упавших дронов вызвали возгорание в огороде частного домовладения, а в другом частном доме фрагменты беспилотников выбили окна.
На месте падения обломков дронов работают оперативные и специальные службы.
В начале декабря упавшие фрагменты беспилотников повредили вышку сотовой связи в Северском районе Краснодарского края. Также были повреждены три частных дома.
Представители оперштаба уточнили, что осколки упали в поселке Ильском. Пострадавших не было.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
