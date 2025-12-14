В Баварии задержали пятерых мужчин за подготовку нападения на ярмарку

В Баварии задержали пятерых мужчин за подготовку атаки на рождественскую ярмарку

В Баварии задержали пятерых мужчин, подозреваемых в планировании нападения на рождественский рынок в районе города Дингольфинга, сообщает Bild.

По данным немецкого портала T-online, их задержали в пятницу, 12 декабря. Представитель прокуратуры сообщил, что мужчины планировали совершить нападение с помощью транспортного средства.

Среди задержанных — трое марокканцев, египтянин и сириец. По информации прокуратуры, гражданин Египта являлся религиозным лидером группы и, как утверждается, призывал марокканцев к совершению нападения. Bild пишет, что данные о возможном нападении были предоставлены иностранной разведкой.

В декабре 2024 года при наезде черного BMW на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге (земля Саксония-Анхальт) погибли взрослый и ребенок. В результате инцидента пострадали от 60 до 80 человек.

Подозреваемого задержали, им оказался врач из Саудовской Аравии, живущий в Германии с 2006 года. Мужчина приехал в Германию как приглашенный врач, а позже, по информации Berliner Zeitung, подал заявление о предоставлении убежища из-за угроз на религиозной почве.

Позже в салоне арендованного автомобиля, на котором был совершен наезд, нашли завещание, в котором водитель попросил, чтобы все его имущество после смерти перешло движению «Немецкий Красный Крест» (DRK). Политических сообщений в записке обнаружено не было.