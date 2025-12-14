 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Баварии задержали пятерых мужчин за подготовку нападения на ярмарку

В Баварии задержали пятерых мужчин за подготовку атаки на рождественскую ярмарку

В Баварии задержали пятерых мужчин, подозреваемых в планировании нападения на рождественский рынок в районе города Дингольфинга, сообщает Bild.

По данным немецкого портала T-online, их задержали в пятницу, 12 декабря. Представитель прокуратуры сообщил, что мужчины планировали совершить нападение с помощью транспортного средства.

Среди задержанных — трое марокканцев, египтянин и сириец. По информации прокуратуры, гражданин Египта являлся религиозным лидером группы и, как утверждается, призывал марокканцев к совершению нападения. Bild пишет, что данные о возможном нападении были предоставлены иностранной разведкой.

Наехавший на толпу на рождественской ярмарке в Германии был беженцем
Политика

В декабре 2024 года при наезде черного BMW на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге (земля Саксония-Анхальт) погибли взрослый и ребенок. В результате инцидента пострадали от 60 до 80 человек.

Подозреваемого задержали, им оказался врач из Саудовской Аравии, живущий в Германии с 2006 года. Мужчина приехал в Германию как приглашенный врач, а позже, по информации Berliner Zeitung, подал заявление о предоставлении убежища из-за угроз на религиозной почве.

Позже в салоне арендованного автомобиля, на котором был совершен наезд, нашли завещание, в котором водитель попросил, чтобы все его имущество после смерти перешло движению «Немецкий Красный Крест» (DRK). Политических сообщений в записке обнаружено не было.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Германия Бавария задержание рождественская ярмарка нападение
Материалы по теме
В США при наезде автомобиля на шатер пострадали 11 человек
Общество
В Лос-Анджелесе 20 человек пострадали из-за наезда машины на толпу
Общество
До 11 выросло количество жертв наезда машины на толпу в Ванкувере
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 00:32 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 00:32
В Баварии задержали пятерых мужчин за подготовку нападения на ярмарку Общество, 00:43
Экс-чемпион Bellator Немков завоевал титул PFL в тяжелом весе Спорт, 00:38
Часть Запорожской области осталась без электричества Общество, 00:18
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Орбан назвал «объявлением войны» использование ЕС активов России Политика, 13 дек, 23:48
Над регионами России за три часа сбили почти 100 беспилотников Политика, 13 дек, 23:44
Лукашенко попросил не задавать «гадких вопросов» о Путине и Трампе Политика, 13 дек, 23:38
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
В Литву прибыл помилованный Лукашенко лауреат Нобелевской премии мира Политика, 13 дек, 23:33
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 13 дек, 23:30
Трамп пригрозил ИГ «очень серьезным» ответом Политика, 13 дек, 23:02
Посланник Трампа по Белоруссии не исключил освобождение еще 1000 человек Политика, 13 дек, 22:59
Музыкант и лидер протестов в Белоруссии: Чем известна Мария Колесникова 13 дек, 22:29
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 13 дек, 22:23
В аэропорту Геленджика приостановили полеты Политика, 13 дек, 22:17