 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Орбан назвал «объявлением войны» использование ЕС активов России

Орбан: использование ЕС замороженных активов России — объявление войны
Сюжет
Война санкций

Использование Евросоюзом замороженных российских активов в обход мнения Венгрии и в нарушение европейского законодательства станет «объявлением войны», написал в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство среди бела дня, брюссельцы предпринимают шаги по захвату замороженных российских активов — это объявление войны», — отметил венгерский премьер.

Орбан добавил, что дополнительные €135 млрд, которые ЕС требует от государств-членов союза, направлены на «разжигание конфликта».

В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо странам ЕС с предложениями по финансовой помощи Украине на €135,7 млрд (около $146,7 млрд).

«Венгрия не будет подыгрывать этой извращенной брюссельской схеме. Нам нужен МИР, а не эскалация», — заключил Орбан.

Ранее венгерское представительство в ЕС выступило против изменения процедуры заморозки российских активов. В аккаунте представительства в соцсети X решение ЕС назвали «беспрецедентным».

Орбан обвинил ЕС в систематическом нарушении законов ради Украины
Политика
Виктор Орбан

Накануне Совет ЕС принял решение о бессрочной блокировке российских активов на сумму около €210 млрд, отказавшись от продления этого статуса каждые полгода. Решение поддержали Бельгия, Италия, Мальта и Болгария.

Мера призвана убедить Бельгию, ранее выступавшую против изъятия активов, одобрить механизм предоставления Украине до €165 млрд в виде «репарационного» кредита. Финальное обсуждение запланировано на 18 декабря.

Брюссель отметил, что решение не означает автоматическую конфискацию активов. Москва, в свою очередь, предупредила о «серьезных последствиях» и ответных мерах. Центробанк решил подать иск против депозитария Euroclear, где хранится основная часть замороженных российских активов.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Виктор Орбан Венгрия ЕС российские активы
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Материалы по теме
Politico узнало о союзниках Бельгии в отказе от изъятия активов России
Политика
Дмитриев пригрозил ЕС «подрывом доверия» из-за заморозки активов России
Политика
МИД одним словом отреагировал на бессрочную заморозку активов России в ЕС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 00:42 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 00:42
В Баварии задержали пятерых мужчин за подготовку нападения на ярмарку Общество, 00:43
Экс-чемпион Bellator Немков завоевал титул PFL в тяжелом весе Спорт, 00:38
Часть Запорожской области осталась без электричества Общество, 00:18
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Орбан назвал «объявлением войны» использование ЕС активов России Политика, 13 дек, 23:48
Над регионами России за три часа сбили почти 100 беспилотников Политика, 13 дек, 23:44
Лукашенко попросил не задавать «гадких вопросов» о Путине и Трампе Политика, 13 дек, 23:38
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
В Литву прибыл помилованный Лукашенко лауреат Нобелевской премии мира Политика, 13 дек, 23:33
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 13 дек, 23:30
Трамп пригрозил ИГ «очень серьезным» ответом Политика, 13 дек, 23:02
Посланник Трампа по Белоруссии не исключил освобождение еще 1000 человек Политика, 13 дек, 22:59
Музыкант и лидер протестов в Белоруссии: Чем известна Мария Колесникова 13 дек, 22:29
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 13 дек, 22:23
В аэропорту Геленджика приостановили полеты Политика, 13 дек, 22:17