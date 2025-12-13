Орбан назвал «объявлением войны» использование ЕС активов России

Использование Евросоюзом замороженных российских активов в обход мнения Венгрии и в нарушение европейского законодательства станет «объявлением войны», написал в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Обходя Венгрию и нарушая европейское законодательство среди бела дня, брюссельцы предпринимают шаги по захвату замороженных российских активов — это объявление войны», — отметил венгерский премьер.

Орбан добавил, что дополнительные €135 млрд, которые ЕС требует от государств-членов союза, направлены на «разжигание конфликта».

В ноябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направила письмо странам ЕС с предложениями по финансовой помощи Украине на €135,7 млрд (около $146,7 млрд).

«Венгрия не будет подыгрывать этой извращенной брюссельской схеме. Нам нужен МИР, а не эскалация», — заключил Орбан.

Ранее венгерское представительство в ЕС выступило против изменения процедуры заморозки российских активов. В аккаунте представительства в соцсети X решение ЕС назвали «беспрецедентным».

Накануне Совет ЕС принял решение о бессрочной блокировке российских активов на сумму около €210 млрд, отказавшись от продления этого статуса каждые полгода. Решение поддержали Бельгия, Италия, Мальта и Болгария.

Мера призвана убедить Бельгию, ранее выступавшую против изъятия активов, одобрить механизм предоставления Украине до €165 млрд в виде «репарационного» кредита. Финальное обсуждение запланировано на 18 декабря.

Брюссель отметил, что решение не означает автоматическую конфискацию активов. Москва, в свою очередь, предупредила о «серьезных последствиях» и ответных мерах. Центробанк решил подать иск против депозитария Euroclear, где хранится основная часть замороженных российских активов.