Аэропорт Пулково приостановил отправку рейсов
Аэропорт Пулково ввел временные ограничения на выпуск воздушных судов, сообщил в мессенджере Max представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Прием воздушных судов в аэропорту разрешен», — уточняется в сообщении.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил он.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Около часа назад глава Ленобласти Александр Дрозденко объявил в регионе опасность атаки дронов. Также губернатор предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
