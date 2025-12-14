Аэропорт Пулково приостановил отправку рейсов

Аэропорт Пулково ввел временные ограничения на выпуск воздушных судов, сообщил в мессенджере Max представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Прием воздушных судов в аэропорту разрешен», — уточняется в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил он.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Около часа назад глава Ленобласти Александр Дрозденко объявил в регионе опасность атаки дронов. Также губернатор предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.