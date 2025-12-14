 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Пулково приостановил отправку рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Пулково ввел временные ограничения на выпуск воздушных судов, сообщил в мессенджере Max представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Прием воздушных судов в аэропорту разрешен», — уточняется в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, отметил он.

В Ленобласти предупредили о возможных ограничениях интернета
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

Около часа назад глава Ленобласти Александр Дрозденко объявил в регионе опасность атаки дронов. Также губернатор предупредил о возможном понижении скорости мобильного интернета.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Санкт-Петербург Пулково аэропорты ограничения
Материалы по теме
В Киришском районе Ленобласти обезвредили обломки беспилотников
Политика
Губернатор Ленобласти сообщил об уничтоженных беспилотниках
Политика
В Ленобласти предупредили о возможных ограничениях интернета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 02:02 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 02:02
В Херсонской области 13 округов остались без электричества Политика, 01:53
В Урюпинске из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе Политика, 01:48
Аэропорт Пулково приостановил отправку рейсов Политика, 01:35
Пуск ракеты «Протон‑М» отложили для устранения недочетов Технологии и медиа, 01:25
Дамаск осудил атаку ИГ на сирийско-американский патруль в Пальмире Политика, 01:24
В Ленинградской области объявили об опасности атаки беспилотников Политика, 01:18
Возле кампуса университета в Род-Айленде произошла стрельба Свое дело, 01:13
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Баварии задержали пятерых мужчин за подготовку нападения на ярмарку Общество, 00:43
Экс-чемпион Bellator Немков завоевал титул PFL в тяжелом весе Спорт, 00:38
Часть Запорожской области осталась без электричества Общество, 00:18
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Орбан назвал «объявлением войны» использование ЕС активов России Политика, 13 дек, 23:48
Над регионами России за три часа сбили почти 100 беспилотников Политика, 13 дек, 23:44