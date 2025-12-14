 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Экс-чемпион Bellator Немков завоевал титул PFL в тяжелом весе

Российский боец победил в поединке за вакантный чемпионский пояс PFL бразильца Ренана Феррейру
Вадим Немков
Вадим Немков (Фото: Francois Nel / Getty Images)

Российский боец, экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков победил бразильца Ренана Феррейру в поединке за титул PFL в тяжелой весовой категории. Этой бой возглавлял турнир PFL Champions Series 4, который прошел во французском Лионе.

Немков одержал победу удушающим приемом в первом раунде.

Всего в активе 33-летнего Немкова, который входит в команду Федора Емельяненко, теперь 19 побед в ММА, два поражения, один поединок был признан несостоявшимся.

В августе 2023 года Немков отказался от чемпионского титула Bellator ради перехода в тяжелую весовую категорию. В дебютном поединке в новом весе россиянин в феврале 2024 года победил бразильца Бруно Каппелоццу, а в январе 2025 года — американца Тимоти Джонсона.

На счету 36-летнего Феррейры 13 побед, четыре поражения, еще три поединка были признаны несостоявшимися. В 2023 году бразилец выиграл Гран-при PFL в тяжелом весе, победив в финале россиянина Дениса Гольцова.

Из россиян чемпионом PFL в легком весе сейчас является Усман Нурмагомедов.

PFL в ноябре 2023 года стал владельцем Bellator, в начале 2025-го промоушен прекратил существование.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Теги
смешанные единоборства (ММА) PFL Вадим Немков
