Часть Запорожской области осталась без электричества

В населенных пунктах части Запорожской области отключилось электричество, сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.

По его словам, причины отключения электроэнергии уточняются.

«Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания», — написал он.

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил в телеграм-канале, что аварийной отключение электроэнергии произошло во всех районах. Перед этим он написал, что обесточен Мелитополь, расположенный в южной части области.

Неделю назад без света осталась часть жителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского и Каменско-Днепровского муниципальных округов. Тогда произошла авария на электросетях из-за непогоды.