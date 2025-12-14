Часть Запорожской области осталась без электричества
В населенных пунктах части Запорожской области отключилось электричество, сообщил губернатор Евгений Балицкий в телеграм-канале.
По его словам, причины отключения электроэнергии уточняются.
«Прошу жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания», — написал он.
Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил в телеграм-канале, что аварийной отключение электроэнергии произошло во всех районах. Перед этим он написал, что обесточен Мелитополь, расположенный в южной части области.
Неделю назад без света осталась часть жителей Мелитополя, Бердянска, Приазовского, Акимовского, Васильевского, Куйбышевского, Михайловского и Каменско-Днепровского муниципальных округов. Тогда произошла авария на электросетях из-за непогоды.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру