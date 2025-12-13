 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над регионами России за три часа сбили почти 100 беспилотников

Минобороны: над регионами России за три часа сбили почти 100 беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине
Над регионами России с 20:00 до 23:00 мск перехвачено и сбито 94 беспилотника, большинство из них, 41, — над Крымом, сообщило Минобороны

Над регионами России с 20:00 до 23:00 мск перехвачено и сбито 94 беспилотника, заявило Минобороны.

Большинство, 41, уничтожено над Крымом. Еще 24 — над Брянской областью, семь — над Смоленской, по шесть — над Белгородской и Курской, пять — над Орловской, три — над Тульской, по одному — над Калужской и Липецкой.

Над регионами России за ночь сбили 41 беспилотник
Политика

В это время аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили полеты.

Смоленский губернатор Василий Анохин сообщил в телеграм-канале, что после отражения атаки беспилотников
на месте падения обломков работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет, объекты инфраструктуры повреждений также не получили, уточнил он.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Елена Чернышова
Материалы по теме
В Саратове дроны атаковали объекты инфраструктуры, двое погибли
Политика
Число сбитых с начала суток на подлете к Москве дронов достигло 13
Политика
С вечера среды на подлете к Москве сбили более 40 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 00:42 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 00:42
В Баварии задержали пятерых мужчин за подготовку нападения на ярмарку Общество, 00:43
Экс-чемпион Bellator Немков завоевал титул PFL в тяжелом весе Спорт, 00:38
Часть Запорожской области осталась без электричества Общество, 00:18
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Орбан назвал «объявлением войны» использование ЕС активов России Политика, 13 дек, 23:48
Над регионами России за три часа сбили почти 100 беспилотников Политика, 13 дек, 23:44
Лукашенко попросил не задавать «гадких вопросов» о Путине и Трампе Политика, 13 дек, 23:38
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В Литву прибыл помилованный Лукашенко лауреат Нобелевской премии мира Политика, 13 дек, 23:33
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 13 дек, 23:30
Трамп пригрозил ИГ «очень серьезным» ответом Политика, 13 дек, 23:02
Посланник Трампа по Белоруссии не исключил освобождение еще 1000 человек Политика, 13 дек, 22:59
Музыкант и лидер протестов в Белоруссии: Чем известна Мария Колесникова 13 дек, 22:29
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 13 дек, 22:23
В аэропорту Геленджика приостановили полеты Политика, 13 дек, 22:17