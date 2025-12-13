Минобороны: над регионами России за три часа сбили почти 100 беспилотников

Над регионами России с 20:00 до 23:00 мск перехвачено и сбито 94 беспилотника, большинство из них, 41, — над Крымом, сообщило Минобороны

Большинство, 41, уничтожено над Крымом. Еще 24 — над Брянской областью, семь — над Смоленской, по шесть — над Белгородской и Курской, пять — над Орловской, три — над Тульской, по одному — над Калужской и Липецкой.

В это время аэропорты Геленджика и Краснодара приостановили полеты.

Смоленский губернатор Василий Анохин сообщил в телеграм-канале, что после отражения атаки беспилотников

на месте падения обломков работают оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших нет, объекты инфраструктуры повреждений также не получили, уточнил он.