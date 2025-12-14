 Перейти к основному контенту
Мэр назвал число погибших при стрельбе в Брауновском университете в США

При стрельбе в Брауновском университете в США погибли два человека
Еще восемь человек находятся в критическом состоянии. Стрельба произошла в здании инженерного и физического факультетов. На инженерном факультете проходили выпускные экзамены

Два человека погибли при стрельбе в Брауновском университете в Род-Айленде, сообщил мэр города Провиденс Бретт Смайли, передает AP.

Еще восемь находятся в критическом состоянии, уточнил он. Стрелявший не задержан, подтвердил мэр. Ранее о двух погибших сообщали AP и NBC News. По данным телеканала, еще до 20 человек получили ранения.

Стрельба произошла в здании инженерного и физического факультетов, рассказал Смайли. На инженерном факультете проходили выпускные экзамены, сообщил ректор Фрэнсис Дойл.

Возле кампуса университета в Род-Айленде произошла стрельба
Свое дело

Подозреваемый — мужчина в черной одежде, уточнил заместитель начальника полиции Провиденса Тим О’Хара. «Мы используем все возможные ресурсы, чтобы найти подозреваемого», — заверил он.

Полиция пока не знает, как мужчина проник в здание. По данным источников CNN в правоохранительных органах, в нескольких кварталах от места стрельбы произошла перестрелка с участием полицейских, однако связь между этим инцидентом и предполагаемым стрелком остается неясной.

Оружие пока не обнаружено, но следователи полагают, что при стрельбе в университете использовалось огнестрельное оружие, сказал О’Хара. Ректор попросил всех оставаться в укрытиях в кампусе и его окрестностях.

Президент США Дональд Трамп призвал молиться за жертв и пострадавших.

«Я в курсе ситуации в Брауновском университете, это ужасно, и все, что мы можем сейчас сделать, это молиться за жертв и, судя по всему, за тех, кто очень серьезно пострадал», — заявил Трамп.

Авторы
Елена Чернышова
