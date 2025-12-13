Лукашенко попросил не задавать «гадких вопросов» о Путине и Трампе

Лукашенко попросил не задавать гадких вопросов о Путине, Трампе и Си Цзиньпине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV в шутку попросил не задавать ему «гадких вопросов» про американского президента Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Фрагмент интервью опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

«Я убежденный сторонник Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник — президент России. И есть очень хороший мой друг, с давних времен, еще до времен, когда он руководил государством — это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте. Шутка», — сказал Лукашенко журналистке Грете Ван Састерен.

Как уточнили в публикации «Пула Первого», в интервью белорусский президент затронул тему белорусско-американских отношений, вопрос урегулирования украинского конфликта, а также ситуацию в Венесуэле. Дата выхода интервью не уточняется.

Грета Ван Састерен является женой спецпосланника США в Белоруссии Джона Коула. В пятницу, 12 декабря, и субботу, 13 декабря, он провел встречи с Лукашенко в Минске. На переговорах в субботу Коул объявил о решении Вашингтона снять санкции с белорусского калия.

По итогам встречи Лукашенко помиловал 123 заключенных из числа граждан различных стран, в том числе белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову, своего главного соперника на выборах 2020 года, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого.