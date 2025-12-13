 Перейти к основному контенту
Политика
0

Лукашенко попросил не задавать «гадких вопросов» о Путине и Трампе

Лукашенко попросил не задавать гадких вопросов о Путине, Трампе и Си Цзиньпине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу Newsmax TV в шутку попросил не задавать ему «гадких вопросов» про американского президента Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Фрагмент интервью опубликовал близкий к пресс-службе белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

«Я убежденный сторонник Трампа. У меня есть родственник, близкий родственник — президент России. И есть очень хороший мой друг, с давних времен, еще до времен, когда он руководил государством — это Си Цзиньпин. Поэтому никаких гадких вопросов в отношении этих трех лиц не задавайте. Шутка», — сказал Лукашенко журналистке Грете Ван Састерен.

Как уточнили в публикации «Пула Первого», в интервью белорусский президент затронул тему белорусско-американских отношений, вопрос урегулирования украинского конфликта, а также ситуацию в Венесуэле. Дата выхода интервью не уточняется.

Почему Лукашенко освободил политиков, осужденных после выборов 2020 года
Политика
Алесь Беляцкий

Грета Ван Састерен является женой спецпосланника США в Белоруссии Джона Коула. В пятницу, 12 декабря, и субботу, 13 декабря, он провел встречи с Лукашенко в Минске. На переговорах в субботу Коул объявил о решении Вашингтона снять санкции с белорусского калия.

По итогам встречи Лукашенко помиловал 123 заключенных из числа граждан различных стран, в том числе белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову, своего главного соперника на выборах 2020 года, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого.

Читайте РБК в Telegram.

Теги
Персоны
Александр Лукашенко Владимир Путин Дональд Трамп
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
