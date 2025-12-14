 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Политика⁠,


Прощание с послом России в КНДР пройдет в Москве

Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой пройдет в Москве

Церемония прощания с послом России в КНДР Александром Мацегорой пройдет во вторник, 16 декабря, в Москве, сообщила в телеграм-канале пресс-служба дипмиссии.

«Прощание с чрезвычайным и полномочным послом РФ в КНДР А.И. Мацегорой состоится 16 декабря 2025 года (вторник) в 11:00», — говорится в сообщении.

Траурное мероприятие пройдет в Зале прощаний Центральной клинической больницы (ЦКБ) по адресу ул.Маршала Тимошенко, 25.

Ким Чен Ын выразил соболезнования в связи со смертью посла России в КНДР
Политика
Александр Мацегора

Посол России в КНДР Александр Мацегора скончался 6 декабря на 71-м году жизни. МИД выразил соболезнования его родным и отметил вклад дипломата в развитие всеобъемлющего стратегического партнерства между Москвой и Пхеньяном.

Мацегора возглавлял российскую дипмиссию в КНДР с 2014 года. Ранее он занимал пост заместителя директора первого департамента Азии МИДа и долгие годы работал на корейском направлении.

Будущий дипломат родился в 1955 году и после окончания МГИМО в 1978 году начал службу в советском торгпредстве в КНДР. В 2006–2011 годах был советником-посланником посольства России в Пхеньяне, владел корейским и английским языками, имел ранг чрезвычайного и полномочного посланника второго класса.

В феврале 2024 года президент Владимир Путин наградил посла орденом Александра Невского.

Летом Россия и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, предусматривающий в том числе взаимную помощь в сфере безопасности.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Москва посол КНДР церемония прощания
