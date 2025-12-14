Дамаск осудил атаку ИГ на сирийско-американский патруль в Пальмире

Министр иностранных дел Сирии Асаад аль-Шайбани осудил атаку ИГ («Исламское государство», движение признано террористическим и запрещено на территории России) на сирийско-американский патруль в районе Пальмиры, в результате которой погибли три человека.

«Сирия решительно осуждает террористическую атаку, направленную против совместного сирийско-американского антитеррористического патруля в районе Пальмиры», — написал глава МИД Сирии в соцсети X.

Министр также выразил соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу США.

Посол США в Турции Том Баррак в соцсети X назвал нападение в Пальмире напоминанием о сохраняющейся террористической угрозе. Дипломат подчеркнул, что ограниченный контингент США остается в Сирии исключительно для борьбы с ИГ и защиты американской безопасности.

По словам Баррака, присутствие США позволяет местным сирийским партнерам вести операции на земле и избегать втягивания Вашингтона в новую масштабную войну на Ближнем Востоке. США, как отметил дипломат, совместно с сирийскими властями будут добиваться привлечения к ответственности всех причастных к атаке.

«Вместе мы искореним терроризм в Сирии», — заключил Баррак.

О гибели двух американских военных и гражданского переводчика в районе Пальмиры 13 декабря сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл. Еще три человека получили ранения. В военном ведомстве США заявили, что погибшие участвовали в операции против ИГ.

Глава Пентагона Пит Хегсет уточнил, что нападавший был ликвидирован силами союзников. По данным сирийского агентства Sana, под обстрел попал совместный американо-сирийский военный патруль.

Президент США Дональд Трамп после гибели американских военных пообещал ИГ «очень серьезный» ответ. По его словам, атака была направлена как против Соединенных Штатов, так и против сирийских властей и произошла в районе с ограниченным контролем Дамаска.