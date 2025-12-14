 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дамаск осудил атаку ИГ на сирийско-американский патруль в Пальмире

Глава МИД Сирии осудил атаку ИГ на сирийско-американский патруль в Пальмире

Министр иностранных дел Сирии Асаад аль-Шайбани осудил атаку ИГ («Исламское государство», движение признано террористическим и запрещено на территории России) на сирийско-американский патруль в районе Пальмиры, в результате которой погибли три человека.

«Сирия решительно осуждает террористическую атаку, направленную против совместного сирийско-американского антитеррористического патруля в районе Пальмиры», — написал глава МИД Сирии в соцсети X.

Министр также выразил соболезнования семьям погибших, а также правительству и народу США.

Посол США в Турции Том Баррак в соцсети X назвал нападение в Пальмире напоминанием о сохраняющейся террористической угрозе. Дипломат подчеркнул, что ограниченный контингент США остается в Сирии исключительно для борьбы с ИГ и защиты американской безопасности.

По словам Баррака, присутствие США позволяет местным сирийским партнерам вести операции на земле и избегать втягивания Вашингтона в новую масштабную войну на Ближнем Востоке. США, как отметил дипломат, совместно с сирийскими властями будут добиваться привлечения к ответственности всех причастных к атаке.

«Вместе мы искореним терроризм в Сирии», — заключил Баррак.

Трамп пригрозил ИГ «очень серьезным» ответом
Политика

О гибели двух американских военных и гражданского переводчика в районе Пальмиры 13 декабря сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл. Еще три человека получили ранения. В военном ведомстве США заявили, что погибшие участвовали в операции против ИГ.

Глава Пентагона Пит Хегсет уточнил, что нападавший был ликвидирован силами союзников. По данным сирийского агентства Sana, под обстрел попал совместный американо-сирийский военный патруль.

Президент США Дональд Трамп после гибели американских военных пообещал ИГ «очень серьезный» ответ. По его словам, атака была направлена как против Соединенных Штатов, так и против сирийских властей и произошла в районе с ограниченным контролем Дамаска.

Читайте РБК в Telegram.

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Сирия Исламское государство США
Материалы по теме
Двое американских солдат и переводчик погибли в Сирии
Политика
Аш-Шараа заявил, что Сирия теперь является союзником США
Политика
Сирия присоединилась к коалиции США по борьбе с ИГ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 02:02 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 02:02
В Херсонской области 13 округов остались без электричества Политика, 01:53
В Урюпинске из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе Политика, 01:48
Аэропорт Пулково приостановил отправку рейсов Политика, 01:35
Пуск ракеты «Протон‑М» отложили для устранения недочетов Технологии и медиа, 01:25
Дамаск осудил атаку ИГ на сирийско-американский патруль в Пальмире Политика, 01:24
В Ленинградской области объявили об опасности атаки беспилотников Политика, 01:18
Возле кампуса университета в Род-Айленде произошла стрельба Свое дело, 01:13
Какой у вас стиль управления?
Узнайте его риски и возможности
Пройти тест
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Баварии задержали пятерых мужчин за подготовку нападения на ярмарку Общество, 00:43
Экс-чемпион Bellator Немков завоевал титул PFL в тяжелом весе Спорт, 00:38
Часть Запорожской области осталась без электричества Общество, 00:18
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Орбан назвал «объявлением войны» использование ЕС активов России Политика, 13 дек, 23:48
Над регионами России за три часа сбили почти 100 беспилотников Политика, 13 дек, 23:44