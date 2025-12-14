 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Урюпинске из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе

В Урюпинске из-за падения обломков БПЛА возник пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в телеграм-канале. 

По его словам, жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют.

«Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента», — написал он.

Бочаров уточнил, что, по предварительным данным пострадавших нет.

Материал дополняется

Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 02:02 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 02:02
В Херсонской области 13 округов остались без электричества Политика, 01:53
В Урюпинске из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе Политика, 01:48
Аэропорт Пулково приостановил отправку рейсов Политика, 01:35
Пуск ракеты «Протон‑М» отложили для устранения недочетов Технологии и медиа, 01:25
Дамаск осудил атаку ИГ на сирийско-американский патруль в Пальмире Политика, 01:24
В Ленинградской области объявили об опасности атаки беспилотников Политика, 01:18
Возле кампуса университета в Род-Айленде произошла стрельба Свое дело, 01:13
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
В Баварии задержали пятерых мужчин за подготовку нападения на ярмарку Общество, 00:43
Экс-чемпион Bellator Немков завоевал титул PFL в тяжелом весе Спорт, 00:38
Часть Запорожской области осталась без электричества Общество, 00:18
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Орбан назвал «объявлением войны» использование ЕС активов России Политика, 13 дек, 23:48
Над регионами России за три часа сбили почти 100 беспилотников Политика, 13 дек, 23:44