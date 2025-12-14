В Урюпинске из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе

В Урюпинске из-за падения обломков БПЛА возник пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в телеграм-канале.

По его словам, жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют.

«Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента», — написал он.

Бочаров уточнил, что, по предварительным данным пострадавших нет.

Материал дополняется