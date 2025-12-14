В Урюпинске из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе
В Урюпинске из-за падения обломков БПЛА возник пожар на нефтебазе, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в телеграм-канале.
По его словам, жителей прилегающих к нефтебазе домов эвакуируют.
«Пожарные и оперативные службы, а также сотрудники муниципального образования работают на месте инцидента», — написал он.
Бочаров уточнил, что, по предварительным данным пострадавших нет.
Материал дополняется
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру