В Ленинградской области объявили об опасности атаки беспилотников
Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Ленинградской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.
«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — говорится в сообщении губернатора.
Также Дрозденко добавил, что в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.
В ночь на 8 декабря средства ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ в Лужском районе Ленинградской области. Пострадавших и разрушений не было.
Ранее, 6 декабря, в регионе сбили пять беспилотников. Фрагменты дронов нашли в Киришском районе и у промзоны в Киришах, их обезвредили. Пострадавших и повреждений на земле, по данным властей, не было.
Читайте РБК в Telegram.
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе
Что такое импакт и почему он критически важен для бизнеса в 2025 году
Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос в развитии компании — поиск смысла»
Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании
Как и для чего бизнес инвестирует в социальную инфраструктуру