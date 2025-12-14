В Ленинградской области объявили об опасности атаки беспилотников

Режим опасности атаки беспилотников объявлен в Ленинградской области, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области», — говорится в сообщении губернатора.

Также Дрозденко добавил, что в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.

В ночь на 8 декабря средства ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ в Лужском районе Ленинградской области. Пострадавших и разрушений не было.

Ранее, 6 декабря, в регионе сбили пять беспилотников. Фрагменты дронов нашли в Киришском районе и у промзоны в Киришах, их обезвредили. Пострадавших и повреждений на земле, по данным властей, не было.