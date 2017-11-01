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Семейный исход
Газета № 187 (2684) (0111) 31 окт, 16:41
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Семейный исход
Гуцериевы покидают совет директоров Бинбанка
Совладелец Бинбанка Михаил Гуцериев, его брат и сын покинут совет директоров банка. Так ЦБ берет работу банка под свой контроль, считают эксперты
Михаил Гуцериев (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Внеочередное собрание акционеров Бинбанка 27 декабря рассмотрит вопросы «о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров банка», его «количественном составе» и «избрании членов совета директоров», сообщил банк, раскрыв существенный факт. По данным источника РБК в Бинбанке, совладелец и основатель банка Михаил Гуцериев выйдет из состава совета директоров. Вместе с Михаилом Гуцериевым совет директоров покинут его брат Саит-Салам Гуцериев, сын Саид Гуцериев, а также Сергей Попов, член совета директоров «Славкалия» (Михаил Гуцериев возглавляет совет директоров этой компании. — РБК), добавил источник РБК. Согласно раскрытию информации о руководстве Бинбанка на его официальном сайте, указанные лица уже исчезли из состава совета директоров.

Согласно отчетности банка об аффилированных лицах еще на 30 сентября они в совете директоров числились. Информацию о произошедшем изменении в совете директоров банк пока не раскрывал.

Таким образом, в результате в совете директоров останутся девять из 13 членов, резюмировал собеседник РБК. По его словам, Микаил Шишханов, сейчас возглавляющий совет директоров банка, останется в нем. Других изменений в ближайшее время он не ожидает.

В пресс-службе Бинбанка комментировать эти изменения не стали. В пресс-службе группы «Сафмар», которой владеет Михаил Гуцериев, также отказались от комментариев.

Кто владеет Бинбанком

Сейчас, согласно информации на сайте банка на 29 сентября 2017 года, основными владельцами Бинбанка являются Микаил Шишханов и его дядя Михаил Гуцериев (владеют 98,8%). 21 сентября банк был санирован по новой процедуре — через Фонд консолидации банковского сектора, подконтрольный ЦБ. Владельцы Бинбанка Микаил Шишханов и Михаил Гуцериев сами обратились к Центробанку с просьбой об оздоровлении. Согласно новой процедуре санации, после оценки масштаба дыры в банке его капитал будет уменьшен до реального значения, а допэмиссию выкупит фонд, который таким образом получит контроль над Бинбанком.

Корпоративное управление Бинбанка переходит к ЦБ, и отсутствие прежних ключевых владельцев банка и связанных с ними лиц в органах управления выглядит логичным, считает глава группы рейтингов финансовых институтов АКРА Кирилл Лукашук. «Это может быть связано с задачей повышения эффективности управления банком», — считает аналитик.

Микаил Шишханов — РБК: «Я теряю все, спасается только мое имя»
Финансы

Банком по факту управляет ЦБ (в лице временной администрации), и его позиции лишь усиливаются. Так, уже начата процедура передачи собственниками ряда небанковских активов Бинбанку для закрытия дыры в нем. Как сообщил во вторник, 31 октября, зампред Центробанка Василий Поздышев, среди них есть недвижимость, ценные бумаги «Интеко», А101, «РуссНефти» и др.

Покинув совет директоров добровольно, они демонстративно отказываются от инструментов влияния, которые гипотетически могли бы быть использованы для сокрытия тех или иных сделок внутри банка или его имущества. Эти действия вполне укладываются в сценарий, по которому собственники банка сами обратились за помощью к ЦБ. Возможно, что совладельцы устранились не просто так, они решили подстраховаться до того, как временная администрация полностью оценит ситуацию в банке.

«Вполне возможно, инициатива выхода из совета директоров банка действительно принадлежит Михаилу Гуцериеву и его партнерам, и так они проявляют лояльность регулятору и оказывают ему содействие, — считает партнер правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Магомед Газдиев. — Покинув совет директоров добровольно, они демонстративно отказываются от инструментов влияния, которые гипотетически могли бы быть использованы для сокрытия тех или иных сделок внутри банка или его имущества». По словам эксперта, эти действия также продолжают ранее выбранную собственниками банка стратегию, в рамках которой они сами обратились за помощью к ЦБ.

Газдиев не исключает и «попытки совладельца подстраховаться до того, как временная администрация полностью оценит ситуацию в банке».

Впрочем, есть и иная тока зрения. «Для ЦБ Михаил Гуцериев — проблемный акционер: у него слишком много интересов, не связанных с банковской деятельностью, и он вполне мог пытаться продолжать использовать банк для поддержания своих бизнесов, поэтому регулятор решил его отстранить, а тот не стал сопротивляться», — предполагает замдиректора департамента финансового консультирования «ФБК Grant Thornton» Александр Сотов.

Автор: Анна Михеева.
Теги: санация , Бинбанк , ФКБС
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