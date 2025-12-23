Трамп оценил ход переговоров по Украине словом «нормально»

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине продолжаются и проходят «нормально», заявил президент США Дональд Трамп на церемонии в совей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

Он сказал, что между президентами России и Украины Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным «чудовищная ненависть». «Все устали от этой войны. Она должна закончиться», — заключил Трамп.

Американские переговорщики за последнюю неделю провели ряд встреч с представителями Украины и Европы, а также с российской стороной. 20-21 декабря прошли переговоры спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Майами.

Материал дополняется.