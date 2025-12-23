 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Нидерландах машина въехала в толпу на параде, девять человек пострадали

В голландском городе Нюнспет к востоку от Амстердама машина въехала в толпу людей, ожидавших начала парада автомобилей с рождественской подсветкой. Девять человек пострадали, трое получили серьезные ранения. Об этом сообщают издание Omroep Gelderland и нидерландская телерадиокомпания NOS.

Полиция сообщила, что за рулем находилась 56-летняя женщина, получившая легкие травмы. Ее задержали. Никаких дополнительных подробностей ведомство не предоставило, пишет NOS. По данным полиции, столкновение не было преднамеренным, но расследование продолжается.

Четырнадцать белорусских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Польше
Общество
Фото:Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

NOS сообщила, что на место происшествия прибыли многочисленные экстренные службы. Также было направлено несколько вертолетов скорой помощи.

«Многие семьи, родители с детьми, наблюдали за происходящим. Для них организован приют, предлагающий поддержку жертвам и психосоциальную помощь. Я сам скоро туда поеду, чтобы поддержать кого-нибудь. Очевидно, это оказало огромное влияние на людей, ставших свидетелями», — сказала мэр города Селин Блом (цитата по Omroep Gelderland).

«Было видно, как люди летят. Все произошло так быстро. Я видел, как люди лежали и кричали. Столько паники, это было ужасно», — рассказал очевидец изданию.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Нидерланды машина толпа пострадавшие
