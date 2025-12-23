В Нидерландах машина въехала в толпу на параде, девять человек пострадали

В голландском городе Нюнспет к востоку от Амстердама машина въехала в толпу людей, ожидавших начала парада автомобилей с рождественской подсветкой. Девять человек пострадали, трое получили серьезные ранения. Об этом сообщают издание Omroep Gelderland и нидерландская телерадиокомпания NOS.

Полиция сообщила, что за рулем находилась 56-летняя женщина, получившая легкие травмы. Ее задержали. Никаких дополнительных подробностей ведомство не предоставило, пишет NOS. По данным полиции, столкновение не было преднамеренным, но расследование продолжается.

NOS сообщила, что на место происшествия прибыли многочисленные экстренные службы. Также было направлено несколько вертолетов скорой помощи.

«Многие семьи, родители с детьми, наблюдали за происходящим. Для них организован приют, предлагающий поддержку жертвам и психосоциальную помощь. Я сам скоро туда поеду, чтобы поддержать кого-нибудь. Очевидно, это оказало огромное влияние на людей, ставших свидетелями», — сказала мэр города Селин Блом (цитата по Omroep Gelderland).

«Было видно, как люди летят. Все произошло так быстро. Я видел, как люди лежали и кричали. Столько паники, это было ужасно», — рассказал очевидец изданию.