0

Трамп раскрыл судьбу нефти с захваченных у берегов Венесуэлы танкеров

Трамп: США сохранят нефть, которую перевозили захваченные у Венесуэлы танкеры

США сохранят конфискованную нефть, полученную при захвате нефтяных танкеров у берегов Венесуэлы. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на церемонии в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Запись опубликована на YouTube-канале Белого дома.

Трампа спросили, что США собираются делать с конфискованной нефтью. Журналист напомнил, что при задержании танкера у берегов Венесуэлы 10 декабря США конфисковали 1,9 млн барр. нефти. «Мы ее оставим. <...> Возможно, мы продадим ее. Возможно, мы используем ее в стратегических резервах. Мы ее оставляем. Корабли тоже», — сказал президент.

Кроме того, Трамп пригрозил президенту Венесуэлы Николасу Мадуро на фоне эскалации отношений между Венесуэлой и США из-за наркотрафика. Он заявил: «Мадуро может делать все, что захочет. Но если он будет действовать жестко, это будет последний раз, когда он сможет это сделать». Кроме того, президент подтвердил, что США намерены атаковать не только Венесуэлу, но и любые страны, откуда поступают наркотики.

США захватили супертанкер Bella 1 у берегов Венесуэлы
Политика
Фото:Jorge Silva / Reuters

За декабрь США захватили три нефтяных танкера у берегов Венесуэлы. 10 декабря Штаты остановили, по словам Трампа, «крупный» танкер Skipper, 20 декабря — супертанкер Centuries с 2 млн барр. сырой нефти. 21 декабря США захватили третий нефтяной танкер Bella 1.

Трамп ранее объявил о полной блокаде всех попавших под санкции нефтяных танкеров, которые следуют в Венесуэлу или из нее. Он пояснил, что США хотят вернуть нефть, которую, по словам республиканца, Венесуэла «незаконно забрала» себе.

Каракас начал выводить военные корабли для защиты танкеров. Кроме того, обе стороны глушат GPS-сигналы в Карибском море, писала The New York Times. Газеты отмечала, что это повышает риск военной конфронтации между США и Венесуэлой. 

Дональд Трамп нефть Венесуэла танкер конфискация
