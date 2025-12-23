Рособрнадзор полностью приостановил лицензию «Шанинки»
Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии Московской школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, «Шанинка»), следует из реестра лицензий на сайте ведомства.
«Приостановлена полностью», — говорится там.
Это означает, что вуз не может набирать новых студентов и проводить обучение.
В ноябре Рособрнадзор отозвал у «Шанинки» аккредитации на подготовку специалистов по направлениям «Социология» и «Менеджмент» (бакалавриат) и «Психология» (бакалавриат и магистратура). Ректор вуза Мария Сигова рассказывала РБК, что МВШСЭН обратилась в Рособрнадзор с просьбой приостановить действие приказа до вынесения кассационным судом решения в рамках спора с ведомством.
Материал дополняется.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней
В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля
Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР
Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле
Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»