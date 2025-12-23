Рособрнадзор полностью приостановил лицензию «Шанинки»

Рособрнадзор приостановил действие образовательной лицензии Московской школы социальных и экономических наук (МВШСЭН, «Шанинка»), следует из реестра лицензий на сайте ведомства.

«Приостановлена полностью», — говорится там.

Это означает, что вуз не может набирать новых студентов и проводить обучение.

В ноябре Рособрнадзор отозвал у «Шанинки» аккредитации на подготовку специалистов по направлениям «Социология» и «Менеджмент» (бакалавриат) и «Психология» (бакалавриат и магистратура). Ректор вуза Мария Сигова рассказывала РБК, что МВШСЭН обратилась в Рособрнадзор с просьбой приостановить действие приказа до вынесения кассационным судом решения в рамках спора с ведомством.

