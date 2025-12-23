Revolut отказался обслуживать клиентов на Украине

Онлайн-банк Revolut объявил клиентам в Украине 22 декабря о приостановке услуг в стране, такое решение связано с требованиями местного законодательства, сообщил Forbes.ua со ссылкой на уведомления, которые получили украинцы.

В уведомлении, полученном журналистом издания, Revolut заявил: «Хотя сейчас мы не можем предоставлять наши услуги жителям Украины, надеемся, что в будущем это будет возможно. Мы сообщим вам, если ситуация изменится».

Клиентам рекомендовано вывести средства в течение 60 дней, после чего счет будет закрыт. После закрытия останется возможность перевода денег на счет в другом банке.

Revolut начал работать с клиентами на Украине в начале 2025 года.

С начала ноября банк начал блокировать счета российских клиентов после принятия 19-ого пакета санкций ЕС против России. Глава Revolut Николай Сторонский заявил, что блокировки счетов россиян связаны в том числе с «давлением регулятора».

Revolut был основан в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. В 2022-м в мае британские власти выразили опасения по поводу Revolut, в том числе из-за связи Сторонского с Россией, сообщал Bloomberg. Однако уже через пять месяцев, в октябре, тот отказался от российского гражданства. У компании есть банковская лицензия, выданная Банком Литвы в 2018 году. Штаб-квартира банка находится в Лондоне. Разрешение на банковскую деятельность в Великобритании компания получила летом 2024-го. Банк Revolut с 2022 года перестал допускать регистрацию новых аккаунтов для граждан России без резидентства в ЕС и ограничил переводы в страну, однако открывает счета в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе типа D.