 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Revolut отказался обслуживать клиентов на Украине

Forbes.ua: Revolut отказался обслуживать клиентов на Украине

Онлайн-банк Revolut объявил клиентам в Украине 22 декабря о приостановке услуг в стране, такое решение связано с требованиями местного законодательства, сообщил Forbes.ua со ссылкой на уведомления, которые получили украинцы.

В уведомлении, полученном журналистом издания, Revolut заявил: «Хотя сейчас мы не можем предоставлять наши услуги жителям Украины, надеемся, что в будущем это будет возможно. Мы сообщим вам, если ситуация изменится».

Клиентам рекомендовано вывести средства в течение 60 дней, после чего счет будет закрыт. После закрытия останется возможность перевода денег на счет в другом банке.

В Revolut объяснили блокировку счетов россиян давлением регулятора
Политика
Фото:David Zorrakino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Revolut начал работать с клиентами на Украине в начале 2025 года.

С начала ноября банк начал блокировать счета российских клиентов после принятия 19-ого пакета санкций ЕС против России. Глава Revolut Николай Сторонский заявил, что блокировки счетов россиян связаны в том числе с «давлением регулятора».

Revolut был основан в 2015 году россиянином Николаем Сторонским и украинцем Владом Яценко. В 2022-м в мае британские власти выразили опасения по поводу Revolut, в том числе из-за связи Сторонского с Россией, сообщал Bloomberg. Однако уже через пять месяцев, в октябре, тот отказался от российского гражданства.

У компании есть банковская лицензия, выданная Банком Литвы в 2018 году. Штаб-квартира банка находится в Лондоне. Разрешение на банковскую деятельность в Великобритании компания получила летом 2024-го.

Банк Revolut с 2022 года перестал допускать регистрацию новых аккаунтов для граждан России без резидентства в ЕС и ограничил переводы в страну, однако открывает счета в евро по российскому паспорту и долгосрочной визе типа D.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Егор Алимов
Revolut клиенты обслуживание счета Украина
Материалы по теме
В Revolut объяснили блокировку счетов россиян давлением регулятора
Политика
Oninvest узнал об ограничениях Revolut на переводы с карт из 50 стран
Политика
Банк Revolut объяснил причины закрытия счетов некоторых россиян
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Трамп оценил ход переговоров по Украине словом «нормально» Политика, 02:18
В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер» Политика, 02:00
Пресс-секретарь Клинтона призвал выложить все фото с ним по делу Эпштейна Политика, 01:58
Revolut отказался обслуживать клиентов на Украине Политика, 01:47
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США Политика, 01:18
Кремль раскрыл, на что Москва посмотрит в наработках по мирному плану Политика, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Власти Мадагаскара сообщили о партии стрелкового оружия из России Политика, 01:00
МИД России опроверг данные об эвакуации посольства в Венесуэле Политика, 00:49
Писториус назвал новую стратегию США «документом о разводе» с Европой Политика, 00:49
В Финляндии связали рост числа волков с мобилизацией охотников в России Политика, 00:41
Зеленский поручил изменить даты праздников Общество, 00:27
В США подтвердили гибель двух военных на Украине Политика, 00:22
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10