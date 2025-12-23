В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер»

В аэропорту Владикавказа объявлен план «Ковер», сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале в 1:51 мск.

«Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, выполняется весь комплекс необходимых мероприятий для обеспечения безопасности жителей республики и стратегических объектов», — написал он.

За две минуты до объявления Меняйло сообщил о введении на территории республики режима беспилотной опасности и возможном замедлении мобильной связи и интернета из-за этого.

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа, а также Грозного и Магаса. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он.

Ограничительные меры в российских аэропортах вводят на фоне угрозы ударов дронов. Ранее в ночь на 23 декабря ограничения ввел также аэропорта Волгограда. Ограничения в нем продолжают действовать.