 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер»

Губернатор Меняйло: в аэропорту Владикавказа объявили план «Ковер»
Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Владикавказа объявлен план «Ковер», сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в телеграм-канале в 1:51 мск.

«Оперативный штаб работает в круглосуточном режиме, выполняется весь комплекс необходимых мероприятий для обеспечения безопасности жителей республики и стратегических объектов», — написал он.

За две минуты до объявления Меняйло сообщил о введении на территории республики режима беспилотной опасности и возможном замедлении мобильной связи и интернета из-за этого.

В аэропорту Саратова ввели временные ограничения полетов
Общество
Фото:Алексей Лозовой / Shutterstock

Представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Владикавказа, а также Грозного и Магаса. «Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он.

Ограничительные меры в российских аэропортах вводят на фоне угрозы ударов дронов. Ранее в ночь на 23 декабря ограничения ввел также аэропорта Волгограда. Ограничения в нем продолжают действовать. 

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Егор Алимов
Владикавказ Грозный Магас Сергей Меняйло дроны аэропорты
Материалы по теме
В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер»
Политика
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения полетов
Общество
Аэропорт Геленджика возобновил полеты спустя более чем восемь часов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Трамп оценил ход переговоров по Украине словом «нормально» Политика, 02:18
В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер» Политика, 02:00
Пресс-секретарь Клинтона призвал выложить все фото с ним по делу Эпштейна Политика, 01:58
Revolut отказался обслуживать клиентов на Украине Политика, 01:47
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США Политика, 01:18
Кремль раскрыл, на что Москва посмотрит в наработках по мирному плану Политика, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Власти Мадагаскара сообщили о партии стрелкового оружия из России Политика, 01:00
МИД России опроверг данные об эвакуации посольства в Венесуэле Политика, 00:49
Писториус назвал новую стратегию США «документом о разводе» с Европой Политика, 00:49
В Финляндии связали рост числа волков с мобилизацией охотников в России Политика, 00:41
Зеленский поручил изменить даты праздников Общество, 00:27
В США подтвердили гибель двух военных на Украине Политика, 00:22
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10