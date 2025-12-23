 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Власти Мадагаскара сообщили о партии стрелкового оружия из России

Россия привезла стрелковое оружие, сообщил глава Национальной Ассамблеи Мадагаскара, назвав их «оборудованием». Между Россией и Мадагаскаром заключено соглашение о военном сотрудничестве
Ситени Рандрианасулуниайку
Ситени Рандрианасулуниайку (Фото: Sitraka Rajaonarison / XinHua / Global Look Press)

Россия направила партию стрелкового вооружения новому правительству Мадагаскара, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление председателя Национальной Ассамблеи Мадагаскара Ситени Рандрианасулуниайку. Сам Рандрианасулуниайку написал в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), что Мадагаскар получил от российской делегации «оборудование».

Рандрианасулуниайку заявил, что решил прокомментировать информацию о российском самолете и присутствии делегации на Мадагаскаре «во имя прозрачности и права малагасийского народа знать правду». К посту он прикрепил фотографии самолета Ил-62М, а также снимок коробки, на которой лежит автомат Калашникова без магазина.

«Действительно, российская делегация из 40 человек во главе с Андреем Андреевым (посол России на Мадагаскаре. — РБК) встречалась с президентом на полностью законном основании. В ходе этой встречи была выражена готовность поддержать и помочь Мадагаскару, особенно в области подготовки и укрепления потенциала Вооруженных сил», — написал он.

Как отметил Рандрианасулуниайку, Россия и Мадагаскар могут договориться о сотрудничестве в экономической сфере, если обе стороны сочтут, что это отвечает их национальным интересам. «Сотрудничество между двумя странами осуществляется прозрачно», — подчеркнул он.

Как уличные протесты поставили Мадагаскар на грань переворота
Политика
Фото:Siphiwe Sibeko / Reuters

Bloomberg со ссылкой на заявление Рандрианасулуниайку пишет, что самолет российских военно-воздушных сил, на борту которого были 43 коробки с оружием, приземлился в международном аэропорту Ивата 20 декабря. Согласно публикации агентства, Россия передала Мадагаскару штурмовые и снайперские винтовки, а также противотанковые ракетные установки.

РБК направил запрос в посольство России на Мадагаскаре.

В 2018 году Россия и Мадагаскар подписали межправительственное соглашение о военном сотрудничестве. В нем указано, что стороны развивают связи в военной области «в соответствии с законодательством своих государств, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами».

В соглашении обозначены такие области сотрудничества, как:

  • обмен мнениями и информацией по военно-политическим вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности, усилению борьбы с терроризмом;
  • совместная подготовка войск (сил), инженерная подготовка, военное образование, военная медицина, военная топография, военная гидрография, военная история, спорт и культура;
  • обмен опытом миротворческой деятельности и взаимодействия в операциях по поддержанию мира под эгидой ООН;
  • взаимодействие в мероприятиях по борьбе с терроризмом и морским пиратством.

Рандрианасулуниайку был избран главой Нацассамблеи Мадагаскара в октябре после государственного переворота, к которому привели масштабные протесты граждан. Митингующие жаловались на регулярные отключения воды и электроэнергии, а также критиковали систему здравоохранения и уровень коррупции и требовали отставки президента. Президент Андри Радзуэлина распустил правительство, а после покинул страну, где к власти пришли военные. Новым президентом стал глава Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара Микаэль Рандрианирина.

