Военная операция на Украине
0

В Финляндии связали рост числа волков с мобилизацией охотников в России

Сюжет
Военная операция на Украине

За 2025 года волки убили более 1900 северных оленей в лесах Финляндии. В стране появилась теория, гласящая, что рост числа волков связан с их миграцией из приграничной России. Увеличение популяции волков, по мнению финнов, может быть связано с уходом российских охотников на фронт. Об этом сообщил CNN.

По данным телеканала, финский институт природных ресурсов за последнее десятилетие проанализировал тысячи образцов волчьей ДНК, взятых по всей стране. Недавно ученые заметили резкий рост числа волков с ДНК-маркерами, ранее не наблюдавшимися в Финляндии. Они пришли к выводу, что эти животные, скорее всего, прибыли из-за российской границы, передает CNN.

«Главная подсказка здесь в том, что охота на волков с российской стороны сократилась. До [конфликта с Украиной] она была очень и очень интенсивной. И за каждого волка выплачивались хорошие вознаграждения», — сообщила старший научный сотрудник Катя Холмала, руководящая сбором волчьих ДНК.

Премьер Финляндии анонсировал обсуждение укрепления обороны из-за России
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Несмотря на статус вида, находящегося под угрозой, правительство Финляндии разрешило охоту на финских волков для контроля их численности. В районах оленеводства выдачу лицензий уже начали, отметил телеканал.

Финляндия, будучи членом НАТО с 2023 года, поддерживает Украину в конфликте с Россией. В октябре правительство Финляндии приняло решение выделить €100 млн на поддержку Украины путем закупки оружия у США. В конце ноября Финляндия присоединилась к морской коалиции для поддержки военно-морских сил (ВМС) Украины. Москва осуждает военную помощь Киеву.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что у России никогда не было никаких проблем в отношениях с Финляндией. Присоединение Финляндии к НАТО президент назвал «глупостью». 

