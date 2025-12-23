Трамп анонсировал создание «золотого флота» США

США построят два новых военных корабля «совершенно нового класса» в рамках создания «нового золотого флота», объявил президент Дональд Трамп на церемонии в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

По словам Трампа, ожидается, что этот флот будет насчитывать 10 судов, а со временем — 20-25.

«Боевые корабли будут вооружены пушками и ракетами самого высокого уровня. У них также будет гиперзвуковое оружие, современные электрические рельсотроны и даже мощные лазеры. <...> Они также будут нести ядерное вооружение, крылатые ракеты морского базирования, которые сейчас разрабатываются», — заявил американский президент, добавив, что также новые суда будут оснащены ИИ-компонентом.

Эти корабли водоизмещением 30-40 тыс. т станут флагманами американского военно-морского флота, добавил Трамп. На строительство планируют потратить $26 млрд. Американский лидер отметил, что суда построят из стали, а не из алюминия. Строительство планируют начать в скором времени, на него уйдет около 2,5 лет, прогнозирует Трамп.

По его оценке, новые суда будут «самыми большими в мировой истории». Их дизайн будут разрабатывать ВМС совместно с самим Трампом, поскольку он, по собственным словам, «очень эстетичный человек».

Материал дополняется.