Политика


Пресс-секретарь Клинтона призвал выложить все фото с ним по делу Эпштейна

Минюсту и прокуратуре США следует опубликовать все оставшиеся фотографии и записи по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в торговле несовершеннолетними, на которых фигурирует экс-президент США Билл Клинтон. С таким призывом к президенту США Дональду Трампу выступил пресс-секретарь Клинтона Анхель Уренья в соцсети Х.

«То, что Министерство юстиции опубликовало до сих пор, и то, как оно это сделало, ясно показывает одно: кто-то или что-то находится под защитой. Мы не знаем, кто, что и почему. Но мы знаем только одно: нам такая защита не нужна», — говорится в заявлении.

Уренья призвал Трампа поручить генеральному прокурору Пэм Бонди немедленно обнародовать все оставшиеся материалы, связанные с Клинтоном, включая любые документы, фотографии или упоминания.

Это требование, по его словам, распространяется на все записи, в том числе на стенограммы, материалы допросов, фотографии и выводы прокурора США по делу Эпштейна.

Билл Клинтон в джакузи и Майкл Джексон. Новые фото из архива Эпштейна
Фотогалерея 

По его словам, отказ выполнить это требование подтвердит опасения, что действия Министерства юстиции направлены не на прозрачность, а на «инсинуации». То есть на использование выборочных публикаций для создания ложных намеков в отношении лиц, уже неоднократно оправданных этим же ведомством в прошлом.

19 декабря Минюст опубликовал оставшуюся часть материалов федерального расследования в отношении Эпштейна. Ранее ведомство совместно с ФБР сообщало, что в ходе расследования было собрано более 300 Гб данных, включая многочисленные изображения и видеозаписи с участием Эпштейна и его жертв, а также свыше 10 тыс. файлов с материалами детской порнографии и другими свидетельствами сексуального насилия.

На значительной части материалов фигурирует Клинтон. На одной из десятков фотографий экс-президент запечатлен в джакузи, на другой — плавает в бассейне с Гислейн Максвелл, сообщницей Эпштейна, которая отбывает 20-летний срок за пособничество финансисту. На еще одном снимке рядом с Клинтоном в самолете сидит женщина, также есть кадры политика вместе с Эпштейном и музыкантом Миком Джаггером

После публикации материалов по делу Эпштейна Уренья заявил, что таким образом Белый дом пытается отвлечь внимание от бывших связей финансиста с Трампом.

