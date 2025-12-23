«Авито» раскрыло самые популярные направления для поездок на Новый год

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

На новогодние праздники россияне чаще всего планировали поездки в Подмосковье, Ленинградскую область и Краснодарский край, следует из исследования «Авито Работы» и «Авито Путешествий» (есть у РБК).

По данным платформы, на период новогодних каникул с 31 декабря по 11 января число бронирований загородных домов выросло на 50% год к году, квартир — на 11%, а отелей — в два раза. Среди направлений для посуточной аренды квартир лидировали Московская область (13%), Ленинградская область (11%) и Краснодарский край (10%). В сегменте загородных домов наибольший спрос пришелся на Карелию, Карачаево-Черкесию и Краснодарский край. В отелях чаще всего бронировали размещение в Московской и Ленинградской областях.

Рост туристической активности сопровождался увеличением спроса на персонал в сфере гостеприимства. Осенью 2025 года число вакансий в гостиничном бизнесе выросло на 49% по сравнению с прошлым годом, а средний уровень зарплатных предложений составил 65,6 тыс. руб. в месяц.

Наиболее заметный рост зафиксирован по вакансиям шеф-поваров — на 115%, со средней предлагаемой зарплатой около 101 тыс. руб. Спрос на поваров увеличился на 77%, на официантов — на 31%, на хостес — на 16%.

Активнее всего рынок труда в сфере гостеприимства рос в регионах с высоким туристическим спросом. В Московской области число вакансий увеличилось на 57%, в Ярославской — на 49%, в Ленинградской — на 46%.

Согласно опросу SuperJob, продлить новогодние каникулы за счет отпуска или отгулов планируют 9% россиян: 7% — в конце декабря, остальные — с 12 января. При этом 16% участников опроса пока не определились с планами, а 75% продление отдыха не планируют.

Мужчины чаще женщин берут отпуск до праздников (9% против 5%), а среди молодежи до 35 лет число планирующих продлить отдых выше. Половина респондентов спокойно относятся к коллегам, уходящим в отпуск в декабре, четверть радуется за них, 8% — недовольны, чаще женщины и люди старше 45 лет.