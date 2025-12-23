В Буденновске возник пожар в промзоне из-за атаки дронов

Украинские беспилотники попытались атаковать объекты в Буденновске Ставропольского края, где работает ПВО. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в телеграм-канале.

«По оперативным данным пострадавших нет, жилые дома и инфраструктура жизнеобеспечения города не повреждены. Есть возгорания на территории промзоны. На месте работают экстренные службы», — написал он.

Губернатор добавил, что режим беспилотной опасности сохраняется. Он призвал граждан не снимать и не публиковать в сетях видео с пролетом или падением дронов, а также с работой ПВО.

Беспилотную опасность на территории края Владимиров объявил в телеграм-канале в 1:27 мск.

В ночь на 23 декабря режим беспилотной опасности ввели на территории соседней со Ставропольским краем Северной Осетии. Губернатор Сергей Меняйло также сообщил о введении в аэропорту Владикавказа плана «Ковер».

На фоне угрозы атаки дронов полеты за ночь приостановили аэропорты Волгограда, Владикавказа, Грозного и Магаса.