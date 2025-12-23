Самолет ВМС Мексики потерпел крушение в Техасе

Самолет King Air ANX 1209 военно-морских сил (ВМС) Мексики потерпел крушение при заходе на посадку вблизи Галвестона в американском штате Техас. Воздушное судно выполняло гуманитарную миссию, направленную на специализированную медицинскую транспортировку. Об этом сообщило военное ведомство Мексики в соцсети Х.

На борту находились восемь человек: четыре члена экипажа ВМФ и

четыре гражданских лица.

«После инцидента были немедленно активированы протоколы поисково-спасательных работ, в координации с Береговой охраной США, которые спасли шесть человек, четверо из которых живы, а двое, к сожалению, погибли», — написало военное ведомство.

Поиски еще двух человек, находящихся внутри разбившегося самолета, продолжаются.

В связи с инцидентом будут проведены все необходимые расследования для установления его причин, отметили в ВМФ. Также ведется совместная работа с консульством Мексики в Хьюстоне.

CNN со ссылкой на представителей шерифа пишет, что самолет перевозил ребенка с ожогами. По данным телеканала, как минимум четыре человека погибли.

KFDM сообщил, что самолет упал в залив Галвестон. По меньшей мере одного ребенка вытащили из воды и поместили в машину скорой помощи. На месте крушения, недалеко от международного аэропорта Шоулз, где самолет пытался совершить посадку, работала группа водолазов. В момент аварии стоял туман, но пока неясно, было ли это причиной произошедшего, сообщил телеканал.