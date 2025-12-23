 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

Кремль раскрыл, на что Москва посмотрит в наработках по мирному плану

Песков: Москва в наработках по Украине посмотрит на соответствие духу Анкориджа
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США

Кремль обратит внимание на то, насколько наработки по мирному плану на Украине, обсуждавшиеся между российской и американской сторонами в Майами, «соответствуют духу Анкориджа», заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее он сообщил, какая задача стоит перед спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который провел переговоры в Майами 19 и 20 декабря. Ему нужно было узнать о наработках европейцев и американцев по мирному плану. В США Дмитриев провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

«В зависимости от этого уже [предстоит] понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа», — сказал позже Песков.

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине
Политика
Фото:Кирилл Дмитриев (Григорий Сысоев / РИА Новости)

Также пресс-секретарь заявил, что не понял слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о «прорыве» в переговорах по урегулированию на Украине. Администрация США считает прорывом на переговорах достигнутую ситуацию, когда открыто обсуждаются все вопросы, сказал ранее Вэнс.

19–21 декабря в Майами прошли консультации украинской делегации с американскими и европейскими переговорщиками. В эти же дни в США был направлен Дмитриев. Покидая США, он написал в соцести X: «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва».

После очередного раунда переговоров Трамп заявил, что стороны «ближе [к урегулированию], чем когда-либо». Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, уточнил, что Киев ждет «фидбэк» от Вашингтона после переговоров с российской стороной.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дмитрий Песков мирный план Кирилл Дмитриев Россия Украина США
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Песков оценил слова Вэнса о «прорыве» в переговорах по Украине
Политика
От Москвы до Майами: как идут переговоры о мирном плане США по Украине
Политика
Песков назвал место встречи Путина с Дмитриевым после переговоров в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Трамп оценил ход переговоров по Украине словом «нормально» Политика, 02:18
В аэропорту Владикавказа ввели план «Ковер» Политика, 02:00
Пресс-секретарь Клинтона призвал выложить все фото с ним по делу Эпштейна Политика, 01:58
Revolut отказался обслуживать клиентов на Украине Политика, 01:47
Трамп анонсировал создание «золотого флота» США Политика, 01:18
Кремль раскрыл, на что Москва посмотрит в наработках по мирному плану Политика, 01:12
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Власти Мадагаскара сообщили о партии стрелкового оружия из России Политика, 01:00
МИД России опроверг данные об эвакуации посольства в Венесуэле Политика, 00:49
Писториус назвал новую стратегию США «документом о разводе» с Европой Политика, 00:49
В Финляндии связали рост числа волков с мобилизацией охотников в России Политика, 00:41
Зеленский поручил изменить даты праздников Общество, 00:27
В США подтвердили гибель двух военных на Украине Политика, 00:22
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10