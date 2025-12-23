Кремль раскрыл, на что Москва посмотрит в наработках по мирному плану
Кремль обратит внимание на то, насколько наработки по мирному плану на Украине, обсуждавшиеся между российской и американской сторонами в Майами, «соответствуют духу Анкориджа», заявил «Известиям» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее он сообщил, какая задача стоит перед спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым, который провел переговоры в Майами 19 и 20 декабря. Ему нужно было узнать о наработках европейцев и американцев по мирному плану. В США Дмитриев провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.
«В зависимости от этого уже [предстоит] понять, насколько вот эти наработки соответствуют духу Анкориджа», — сказал позже Песков.
Также пресс-секретарь заявил, что не понял слов вице-президента США Джей Ди Вэнса о «прорыве» в переговорах по урегулированию на Украине. Администрация США считает прорывом на переговорах достигнутую ситуацию, когда открыто обсуждаются все вопросы, сказал ранее Вэнс.
19–21 декабря в Майами прошли консультации украинской делегации с американскими и европейскими переговорщиками. В эти же дни в США был направлен Дмитриев. Покидая США, он написал в соцести X: «Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва».
После очередного раунда переговоров Трамп заявил, что стороны «ближе [к урегулированию], чем когда-либо». Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, уточнил, что Киев ждет «фидбэк» от Вашингтона после переговоров с российской стороной.
